Nghịch lý thu gom, xử lý rác thải: Long An chi ngân sách lớn để đảm bảo hoạt động cho đơn vị dịch vụ

Ngân sách hỗ trợ 3 năm hơn 300 tỉ đồng xử lý rác

Theo UBND Long An, từ năm 2021 - 2023 chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt toàn tỉnh hơn 663,2 tỉ đồng. Trong số kinh phí này, nguồn thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp gần 363 tỉ đồng. Phần còn lại hơn 300 tỉ đồng do ngân sách nhà nước cân đối, hỗ trợ để đảm bảo hoạt động.

Điểm tập kết rác xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An xe đang thu gom rác ở thùng công cộng. Ảnh: Thiên Long

Theo thống kê, năm 2021, chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt hơn 217,8 tỉ đồng. Số thu giá dịch vụ chỉ gần 115 tỉ đồng, ngân sách Long An chi trả hơn 100 tỉ đồng.

Năm 2022, chi phí hơn 215,5 tỉ đồng. số thu giá dịch vụ đạt hơn 115,4 tỉ đồng, ngân sách tỉnh chi trả hơn 100 tỉ đồng. Năm 2023, chi phí gần 230 tỉ đồng, thu giá dịch vụ hơn 132,5 tỉ đồng, ngân sách nhà nước phải chi trả hơn 97 tỉ đồng.

Con số bù chi thêm cho hoạt động thu gom rác này là rất lớn đối với một tỉnh có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn.

Bãi rác lộ thiên dọc theo tuyến giao thông ở huyện Cần Đước, Long An gây phản cảm cho người đi đường. Ảnh: Thiên Long

Nguyên nhân bù ngân sách là do việc xây dựng định mức đơn giá thu gom rác chưa phù hợp, chưa sát với thực tế dẫn đến khi thu phí không đủ chi trả cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác. Việc lập sổ bộ ở các địa phương chưa làm tốt, chưa bảo đảm thu đúng, thu đủ…

"Công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển chưa thực hiện được do cơ chế và các quy định trong lĩnh vực này chưa cụ thể, rõ ràng. Hầu hết các địa phương hợp đồng với các đơn vị công ích thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý, chính vì vậy xác định chi phí vận chuyển cho sát với thực tế cũng gặp nhiều khó khăn", UBND tỉnh Long An giải thích.

Quy định cụ thể đối với giá dịch vụ

Đánh giá qua 3 năm thực hiện, UBND Long An cho hay đã thấy được những tồn tại cần chấn chỉnh. Do đó chỉ đạo ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác lập bộ, thu đủ bộ, bố trí kinh phí chi trả cho đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý, không để tình trạng nợ đọng.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở TN-MT Long An nhanh chóng tham mưu thay thế Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 13/1/2022 của UBND tỉnh về quy định giá cụ thể đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế như kiến nghị.

Bãi rác của một hộ dân ở thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An gây ô nhiễm nặng môi trường dân cư khu phố văn hóa. Ảnh: Thiên Long

Tuy nhiên, về vấn đề này, nhiều người dân ở một số huyện liên tục phản ánh đơn vị thu gom rác để vài ngày mới lấy một lần. Chính vì lý do đó, nơi bãi rác, thùng chứa rác thành điểm ô nhiễm hôi thối cho cả khu dân dân cư.

Ngày 29/4, Chủ tịch UBND xã Long Định, huyện Cần Đước Trương Minh Phục vừa trả lời cho dân về xe "không chịu" gom rác: "Việc đơn vị thu gom không đảm bảo tuần suất, chính quyền sau khi liên hệ trao đổi với đơn vị gom rác xác định, thời gian gần đây do xe hết thời hạn phải đem đi xét xe, thời gian này chưa đảm bảo công tác thu gom, đây chỉ là một xã..., ông Phục nói.

Trong cuộc đối thoại do HĐND Long An tổ chức liên quan đến vấn đề thu gom, xử lý rác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung rà soát, cập nhật sổ bộ đầy đủ các đối tượng phải nộp phí thu gom, vận chuyển rác, bảo đảm thu đúng, thu đủ; thống nhất đơn vị thu phí rác thải trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, đề xuất biện pháp chế tài đối với những trường hợp không chấp hành nộp phí thu gom rác.

Sáng 30/4, trao đổi với báo chí về vấn đề thu gom rác, UBND tỉnh Long An cho biết, theo lộ trình dự kiến đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn cấp bù khoản kinh phí thu không đủ chi cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn toàn tỉnh.