Công an Ninh Thuận xử lý đối tượng tung tin bịa đặt về việc tham gia chiến đấu ở Ucraina Công an Ninh Thuận làm việc với đối tượng tung tin bịa đặt mình tham gia chiến đấu ở Ucraine để "câu like"

Đối tượng M.V ở tỉnh Ninh Thuận đã sử dụng mạng xã hội để tăng tải những video clip và thông tin bịa đặt tự nhận mình tham gia chiến đấu tại Ucraine nhằm thu hút lượt theo dõi sau đó bán tài khoản để kiếm tiền.