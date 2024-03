Công an phong tỏa đường vào trường mầm non ở Tiền Giang khi 1 đối tượng cầm vật nhọn vào trường Công an phong tỏa hai đầu đường vào trường mầm non ở Tiền Giang khi một người đàn ông cầm vật nhọn vào trường

Hơn 20 công an, bảo vệ dân phố phong tỏa hai đầu đường đến Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để vây bắt đối tượng cầm hung khí vào khu vực này.