Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại chi nhánh F88 địa chỉ 683 Lũy Bán Bích, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM lúc hơn 16h, nhiều xe công vụ và các chiến sĩ CSGT, cơ động đã xuất hiện.

Ảnh: Minh Quyền

Cùng thời điểm trên, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận tại các chi nhánh F88 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định quận 1, TP.HCM và F88 đường Đỗ Xuân Hợp, TP.Thủ Đức, F88 tại địa chỉ 43E đường Hòa Bình, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú... cũng bị công an khám xét.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng sớm nay, 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Một nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, công an vẫn khẩn trương khám xét bên trong toà nhà có trụ sở F88 hoạt động. Trụ sở F88 được đặt tại tầng 7 và 8 của tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Đến hiện tại, đã hơn 16h, công an vẫn đang khám xét tại trụ sở F88 đóng tại tòa nhà cao tầng này.