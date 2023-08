Công an Phú Yên nói gì việc không khởi tố vụ án liên quan cựu lãnh đạo tỉnh?

Thông tin này được thông báo tại cuộc họp báo định kỳ quý II/2023 vừa được UBND tỉnh Phú Yên tổ chức.

Căn cứ để ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự là theo quy định tại điều 157, 158 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

Trước đó, có nguồn tin thứ nhất tố giác cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên liên quan trách nhiệm vụ việc Công ty TNHH New City Việt Nam đốn hạ 40ha rừng phòng hộ ven biển trái pháp luật để thực hiện Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp (KDL - LHCC) New City ở xã An Phú, TP.Tuy Hòa.

40ha rừng phòng hộ ven biển xã An Phú, TP.Tuy Hòa bị đốn hạ để thực hiện Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp.

Nguồn tin thứ hai tố giác cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên liên quan trách nhiệm vụ việc cho phép Công CP Tập đoàn Hải Thạch khai thác đất trên diện tích 16ha đất trong khu Rừng đặc dụng Đèo Cả ở xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa để phục vụ thi công Dự án hầm đường bộ Đèo Cả không đúng quy định pháp luật.

Các quyết định không khởi tố vụ án hình sự hai vụ việc nêu trên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã được Viện kiểm sát cùng cấp có văn bản chấp thuận theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch khai thác một mảng núi thuộc Rừng đặc dụng Đèo Cả khi chưa có đủ thủ tục theo quy định pháp luật. Ảnh: Hữu Toàn.

Trước đó vào ngày 10/8/2017 Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 2029/BC-TTCP về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án liên quan đến việc chuyển đổi rừng phòng hộ sang mục đích khác ở Phú Yên.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình lúc bấy giờ, Thanh tra Chính phủ tiếp tục xác minh, làm rõ thêm một số nội dung.

Trong báo cáo ngày 30/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án KDL-LHCC New City, như: UBND tỉnh Phú Yên chia nhỏ diện tích rừng phòng hộ để không xin phép Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật, dự án chưa có quyết định cho thuê đất, chưa được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, UBND tỉnh Phú Yên có nhiều văn bản chỉ đạo trái pháp luật, cụ thể là cho phép khai thác 37,3ha rừng phòng hộ không đúng quy định và để cho chủ đầu tư tự ý khai thác trái phép 2,7ha rừng phòng hộ…

Cũng theo báo cáo kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, dự án khai thác đất phục vụ thi công hầm đường bộ Đèo Cả, khi Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch khai thác đất, chưa có quyết định thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất rừng, giao đất, cho thuê đất… là vi phạm một số quy định của pháp luật.