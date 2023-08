Không khởi tố vụ án hình sự theo tin tố giác nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên

Đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo tin tố giác tội phạm liên quan đến nguyên lãnh đạo UBND tỉnh có những sai phạm khi cho phép khai thác khoáng sản tại rừng đặc dụng và khai thác rừng phòng hộ để làm dự án du lịch.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng phòng hộ trái pháp luật. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi phục hồi giải quyết hai tin tố giác tội phạm gồm: Tin tố giác tội phạm đối với ông Phạm Đình Cự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và ông Lê Văn Trúc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vì liên quan đến việc cho phép Công ty New City phá rừng phòng hộ trái pháp luật để thực hiện Dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City (xã An Phú, thành phố Tuy Hòa) và tin tố giác về tội phạm đối với ông Lê Văn Trúc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vì sai phạm trong việc cho phép khai thác khoáng sản ở khu vực cấm (rừng đặc dụng) thực hiện Dự án khai thác khoáng sản phục vụ thi công hầm đường bộ Đèo Cả (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa), ngày 6/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp thống nhất và cho là đúng theo quy định của pháp luật.

Tại họp báo quý II/2023 của Ủy ban nhân nhân tỉnh vừa qua, Thượng tá Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, việc không khởi tố hình sự được căn cứ theo quy định tại Điều 157 và Điều 158 của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về giải quyết tin báo tố giác tội phạm; căn cứ Nghị quyết số 03 ngày 3/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ.