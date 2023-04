Công an phường Đại Kim vận động mỗi gia đình tự trang bị bình cứu hỏa

Tự cứu mình trước



Tại buổi tập huấn công tác PCCC và CNCH của Công an phường Đại Kim phối hợp với Tổ dân phố số 11 phường Đại Kim tổ chức mới đây cho thấy, rất nhiều người dân đã tích cực hưởng ứng tham gia.

Công an phường Đại Kim phối hợp với Tổ dân phố số 11 tập huấn công tác PCCC và CNCH. Ảnh: Phương Vy

Ông Trần Văn Kim – Tổ trưởng Tổ Dân phố số 11, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội cho biết, trong số 276 hộ gia đình của Tổ thì số hộ gia đình đáp ứng các yêu cầu về công tác PCCC là rất thấp. Chỉ có khoảng 20 % số hộ khi xảy ra cháy thì xe cứu hỏa có thể hỗ trợ được và cũng chỉ có khoảng 20% số hộ đã tự trang bị cho gia đình mình bình cứu hỏa và một dụng cụ PCCC.

"Cơ bản sô hộ gia đình không có bình cứu hỏa, một số hộ đã chủ động mua bình cứu hỏa nhưng đã quá hạn sử dụng, cá biệt không hiểu biết và không biết cách sử dụng", ông Kim nói.

Theo ông Trần Văn Kim, trong năm 2021 và 2022, trên địa của Tổ Dân phố số 11 cũng đã xảy ra 04 vụ cháy trong đó có 1 vụ cháy tại cột điện, 2 vụ cháy đường dây dẫn điện và 1 vụ cháy nhà dân.

Đặc biệt là vụ cháy tại nhà số 1A ngách 276/45. Vụ cháy xảy ra lúc khoảng 10 giờ sáng. Khi xảy ra cháy gia đình số 1A không có ai ở nhà. Do cửa sổ bếp thông sang nhà số 43 mở nên khi cháy, chủ nhà số 43 đã kịp thời thông báo cho các gia đình xung quanh biết và gọi báo công an PCCC theo số 114. Trước khi CA PCCC đến hiện trường thì cầu dao nối điện vào nhà số 1A đã được hàng xóm cắt kịp thời.

Do nhà số 1A có 2 lớp cửa rất kiên cố nên Đội PCCC của Tổ dân phố không có dụng cụ để phá cửa, chỉ tổ chức giải tán đám đông hiếu kỳ. Đám cháy đã được dập tắt sau khi đội công an PCCC đến hỗ trợ.

Tuy không thiệt hại nhiều về tài sản nhưng việc phải sơn sửa lại nhà, mua dụng cụ nhà bếp mới cũng đã tiêu tốn của gia đình hơn 100 triệu đồng, Nguyên nhân vụ cháy là do buổi sáng sau khi nấu ăn sáng xong, gia đình đã không tắt máy hút mùi trong bếp nên máy đã bị chập điện làm cháy tủ bếp bằng gỗ.

Công an phường Đại Kim hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị PCCC . Ảnh: Phương Vy

Theo Công an phường Đại Kim, vụ cháy gần đây nhất là ngày 1/4/2023 xảy ra tại ngách 236/6 phố Đại Từ. Chủ nhà đã bị chập điện do dùng dây điện lâu ngày. Vụ cháy đã được chủ nhà cũng hàng xóm đã dùng bình chữa cháy dập tắt kịp thời trước khi Công an PCCC tới.

"Trên thực tế, có nhiều vụ cháy ở khu dân cư đều bắt nguồn từ những sự cố rất nhỏ, nếu được dập tắt ngay từ ban đầu sẽ rất hiệu quả. Vì "nước xa không cứu được lửa gần", việc người dân tự ý thức PCCC và hỗ trợ nhau cứu hỏa sẽ hiệu quả", một chiến sỹ Công an phường Đại Kim cho biết.

"Từ ngàn xưa, nhân dân Việt Nam ta có câu ngạn ngữ "Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu". Dù cuộc sống ai cũng phải lo cái ăn cái mặc hàng ngày; việc học hành cho con cái; chỉ tiêu các nhu cầu cuộc sống… nhưng vì sự an toàn về tính mạng, tài sản của cả gia đình, chúng ta chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn đồng để mua cho gia đình mình từ 1 đến 2 bình cứu hỏa và dụng cụ PCCC", ông Kim nói.



Phấn đấu mỗi gia đình có 1 bình cứu hỏa

Trung tá Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Công an phường Đại Kim cho biết: Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn TP Hà Nội của Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Đại Kim đã tích cực triển khai tại các Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Công an phường Đại Kim hướng dẫn người dân thực hành sử dụng bình cứu hỏa dập lửa. Ảnh: Phương Vy

Theo Trung tá Nguyễn Văn Lợi, hiện nay, việc đảm bảo các trang thiết bị, nhân lực, vật lực về an toàn PCCC trong khu dân cư phường Đại Kim, đặc biệt là trong mỗi hộ gia đình đang là vấn đề rất cấp bách.

"Mới đây, Công an phường Đại Kim đã phối hợp với Tổ dân phố số 11 tổ chức tập huấn công tác PCCC và CNCH tới từng hộ gia đình. Công an phường và UBND phường Đại Kim cũng hỗ trợ Tổ dân phố 11 trang bị 30 bình cứu hỏa, bố trí tại 8 điểm theo các nhóm Tổ liên gia. Đồng thời, Công an phường Đại Kim cũng hướng dẫn Tổ dân phố 11 thành lập Đội PCCC và CNCH", ông Lợi cho biết.

Với việc thành lập Đội PCCC và CNCH sẽ có các hoạt động 1 tuần kiểm tra 1 lần và 1 quý sẽ luyện tập phương án PCCC, CNCH một lần.

Ngoài Đội PCCC và CNCH, Công an phường Đại Kim cho biết, mỗi tổ dân phố còn thành lập các Tổ nhóm liên gia để hỗ trợ nhau và hỗ trợ chéo giữa các tổ trong công tác PCCC.

"Hiện tại, đối với các hộ sản xuất, kinh doanh thì bắt buộc phải có bình cứu hỏa nhưng đối với các hộ dân thì mới đang trong quá trình vận động, tuyên truyền. Qua rà soát, mới có khoảng 20 đến 30% tỉ lệ các hộ dân đã có ý thức tự trang bị bình cứu hỏa cho gia đình mình", Trung tá Nguyễn Văn Lợi nói.

Ông Nguyễn Sỹ Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim cho biết: Từ mô hình thí điểm đầu tiên của Tổ Dân phố số 11, Công an phường Đại Kim và UBND phường Đại Kim sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH cho cộng đồng trên địa bàn phường. Vận động người dân tự trang bị bình cứu hỏa và một dụng cụ PCCC với mục tiêu 100% các hộ gia đình có bình PCCC và dụng cụ PCCC.