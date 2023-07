Công an phường nhảy xuống sông Búng chảy siết, cứu cô gái tự tử do buồn gia đình Cả tổ cán bộ công an nhảy xuống sông Búng cứu cô gái tự tử do buồn gia đình

Do buồn chuyện gia đình, một cô gái đã nhảy xuống sông Búng tự tử. Phát hiện sự việc, tổ cán bộ công an đang thực hiện kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2 lập tức nhảy xuống sông cứu người.