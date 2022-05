Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách Mỹ tìm lại điện thoại bỏ quên trên taxi

Đại diện Công an phường Hàng Gai cho hay, đơn vị vừa hỗ trợ tìm và trao trả lại chiếc điện thoại cho anh Derek, 47 tuổi, quốc tịch Mỹ.

Một ngày trước, anh Derek đi taxi từ số 2 Hàng Bông, đến khu vực Hoàng Cầu, quận Đống Đa. Sau khi xuống xe, anh Derek phát hiện mình đã bỏ quên chiếc điện thoại iPhone 6s màu bạc, lưu trữ nhiều thông tin cá nhân quan trọng. Do không nhớ biển số, hãng xe nên anh không liên lạc được với tài xế.

Du khách người Mỹ nhận lại điện thoại từ tài xế taxi tại trụ sở Công an phường Hàng Gai sáng 13/5. Ảnh: C.T.

Anh Derek đã đến Công an phường Hàng Gai đề nghị hỗ trợ tìm lại chiếc điện thoại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được chiếc xe taxi chở anh Derek thuộc hãng xe Mai Linh do tài xế Phạm Ngọc Tạo, sinh năm 1983 điều khiển.

Công an phường Hàng Gai liên hệ với anh Tạo và hãng xe Mai Linh được biết, sau khi phát hiện khách quên điện thoại trên xe, anh đã chủ động báo cáo với hãng và bảo quản chiếc điện thoại nói trên chờ người liên hệ để trả lại.

Bức thư cảm ơn của du khách Mỹ gửi tới Công an phường Hàng Gai. Ảnh: C.T.

Nhận lại chiếc điện thoại tại trụ sở Công an phường Hàng Gai, anh Derek bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an.

"Cảm ơn các bạn đã giúp tôi tìm lại chiếc điện thoại. Các bạn đã làm một điều tuyệt vời và giúp tôi vượt qua khó khăn. Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này và tôi yêu Việt Nam!", Derek viết trong thư.