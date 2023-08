Công an thông tin vụ nghi phạm hôn mê, nhập viện sau khi bị tạm giữ

Ngày 21/8, Công an quận Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) có thông tin chính thức về việc nghi phạm T.Đ.T. (SN 1986, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, phải nhập viện cấp cứu sau khi bị tạm giữ - theo CAND.

Nghi phạm T.Đ.T. khi làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Thông tin cụ thể vụ việc từ Dân Trí: Hồi 6h04 ngày 14/8, hai khách du lịch là ông L.M.H. và bà L.T.H.M., cùng trú tại Đồ Sơn, bị mất tài sản trong lúc đi tắm biển tại bãi tắm khu 1, phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn), gồm một balô và túi xách bên trong có 2 điện thoại di động giá trị cao, 2 triệu đồng tiền mặt, nhiều giấy tờ tùy thân và các vật dụng khác.

Tiếp nhận tin báo, Công quận Đồ Sơn đã cho điều tra xác minh, khoanh vùng được đối tượng liên quan và vận động đối tượng ra đầu thú.

Hồi 15h45 ngày 15/8, Công an quận Đồ Sơn tiếp nhận đối tượng T.Đ.T. (37 tuổi, trú tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) ra đầu thú. Tại cơ quan công an, T. khai nhận là người trộm cắp tài sản của ông H. và bà M..

"Bản thân là người nghiện ma túy, do cần tiền mua ma túy nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền. Trước khi tới cơ quan công an để đầu thú, T. nói bản có một số bệnh nền, bệnh lý như: Huyết áp cao, nghiện ma túy và một số bệnh lý khác", Công an quận Đồ Sơn cho biết.

Theo Công an quận Đồ Sơn, ngoài việc trộm cắp tài sản của ông H., bà M., T. còn thực hiện thêm một vụ trộm tài sản khác của khách du lịch trên địa bàn vào 5h ngày 15/8, lấy đi 2 chiếc điện thoại có giá trị.

Các tài sản nêu trên của cả 2 vụ trộm, T. đã bán lấy tiền, cất giấu tại nhà.

Tại cơ quan công an đối tượng đã tự nguyện nộp lại 2 triệu đồng từ việc trộm cắp mà có được.

Căn cứ lời khai của đối tượng, cơ quan Công an quận Đồ Sơn đã tổ chức khám xét nơi ở và thu được tang vật do T. trộm cắp.

Ngày 16/8, Công an quận Đồ Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với T.. Quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an quận Đồ Sơn đã đưa nghi phạm T. tới Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn để kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển về nhà tạm giữ của Công an TP.Hải Phòng.

Tại đây, các bác sĩ của Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn nhận định: T. có nhiều bệnh nền như hen phế quản, huyết áp cao… và vào trung tâm y tế có biểu hiện lờ đờ.

Để đảm bảo sức khỏe cho đối tượng, Công an quận Đồ Sơn đã quyết định chuyển T. về Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng) để kiểm tra. Tuy nhiên, trên đường đi, nghi phạm T. có nhiều biểu hiện mệt sâu hơn và nhiều bất thường về sức khỏe.

Khi chuyển vào Bệnh viện Kiến An, đối tượng đã được thăm khám, chụp chiếu và làm các xét nghiệm. Kết quả bước đầu của cơ quan y tế cho biết: T. có biểu hôn mê, liệt hoàn toàn nửa người phải, đồng tử hai bên 1,5mm phải phản xạ ánh sáng dương tính.

Kết quả chụp cắt lớp sọ não của T. bị chảy máu bán cầu trái, xuất huyết dưới nhện nan tỏa hai bán cầu, tổn thương cũ nhu mô bán cầu phải và một số vết bầm, tổn thương vùng mặt. Cơ quan chuyên môn đang làm rõ nguyên nhân, thời gian gây ra vết thương.

Bệnh viện Kiến An xác định: T. bị gãy cũ cung trước các xương sườn trái số 7, 8, 9 (các vết gãy này đã có từ lâu, đang trong giai đoạn liền xương).

Kết quả của cơ quan y tế cũng cho thấy, không có dấu hiệu tổn thương xương hộp sọ, cũng như các tổn thương khác do tác động ngoại lực gây nên trên cơ thể của T..

Trong quá trình chuyển đối tượng lên bệnh viện, Công an quận Đồ Sơn đã cử người thông tin cho gia đình đối tượng biết để tới bệnh viện phối hợp chăm sóc, theo dõi sức khỏe của T..

Sau đó, đại diện gia đình đã có đơn xin bảo lãnh cho đối tượng T. để chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn có văn bản nêu quan điểm, thống nhất với VKSND quận Đồ Sơn về việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ đối với T..

Công an quận Đồ Sơn đã cử cán bộ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi tình hình sức khỏe đối với T., đồng thời tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra mở rộng để làm rõ vụ việc.