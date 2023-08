Thừa Thiên Huế: Cán bộ xã lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của người mua đất

Ngày 21/8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Hồng Tân (SN 1988, trú tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Phạm Hồng Tân là cán bộ của UBND xã Vinh Hiền. Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2022, Tân đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Phạm Hồng Tân trước vành móng ngựa. Ảnh: CTV.

Cụ thể, bằng việc nói dối rằng huyện sắp tổ chức bán đấu giá đất và giới thiệu những người có nhu cầu mua bán đất để lấy tiền cọc của các bị hại nhằm chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền Tân đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 800 triệu đồng.

Một trong số các nạn nhân của Tân là anh Mai C (SN 1995, trú tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc). Vào tháng 4/2021, biết anh C có nhu cầu mua đất, Tân đã đã giới thiệu mình là cán bộ công tác tại UBND xã Vinh Hiền và có làm thêm nghề mua bán đất.

Tân đưa ra thông tin giả là anh Nguyễn Th (SN 1969, trú tại xã Vinh Hiền) đang bán một thửa đất với số tiền 500 triệu đồng và dẫn anh C đến xem. Sau khi xem đất, do giá cao nên anh C chưa đồng ý mua.

Sau đó Tân điện thoại nói dối anh C là anh Th đồng ý bán thửa đất với giá 420 triệu đồng và anh C đồng ý mua. Tân yêu cầu anh C đặt cọc trước và anh C đã đưa cho Tân số tiền 70 triệu đồng.

Khi anh C yêu cầu Tân cho gặp anh Th để nói chuyên trực tiếp thì Tân bịa chuyện nói dối anh C để anh này tin tưởng. Tân đã nhiều lần nói dối và chiếm đoạt của anh C tổng số tiền hơn 450 triệu đồng.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Phạm Hồng Tân 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.