Nam thanh niên chặn ô tô đâm chết người trên Quốc lộ 1

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết, nam thanh niên Nguyễn Đức Sang (trú thôn Lập Đức, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam) là nghi phạm đâm chết người trên Quốc lộ 1 sáng nay (21/8) đã ra đầu thú. Bước đầu, nghi phạm tên Nguyễn Đức Sang khai nhận lý do đâm chết người là do mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật trước đó.

Nguyễn Đức Sang (trú thôn Lập Đức, xã Tân Lập) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam đang làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật và bước đầu cơ quan chức năng xác định vào tối 20/8, anh Nguyễn Tấn Quỳnh (SN 1995) và Nguyễn Đức Sang (cả hai cùng trú xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam) cùng đi dự sinh nhật một người bạn.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21/8, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn và anh Quỳnh điều khiển ô tô về nhà. Khi đến khu vực đường dẫn vào thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh đoạn gần trạm thu phí Sông Phan thì Sang chạy xe máy đuổi theo, chặn đầu xe ô tô của anh Quỳnh.

Sau đó, Sang dùng hung khí đâm 2 nhát vào chân anh Quỳnh rồi bỏ đi. Anh Quỳnh đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng anh Quỳnh đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Sang đã bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường vụ án mạng. Ảnh: DP

Ngay sau khi nhận tin báo từ phía người dân, Công an Hàm Thuận Nam đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường và báo vụ việc lên Công an tỉnh. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an tỉnh Bình Thuận đã cử điều tra viên đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm ghi nhận lời khai của các nhân chứng và người liên quan.



Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh cũng trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Quỳnh.

Các cơ quan chức năng đang làm việc tại hiện trường vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Ảnh: DP

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 0h45 rạng sáng 21/8 trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người bị tử vong.

Thời điểm trên Sang đi xe máy chặn đầu xe ôtô và xảy ra rượt đuổi, ẩu đả khiến anh Quỳnh đi trên ôtô bị đâm tử vong.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường vụ án mạng nằm trên Quốc lộ 1 đoạn gần trạm thu phí Sông Phan qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo hình ảnh camera hai bên đường ghi lại, thời điểm trên, xe máy do Sang điều khiển băng qua đường và chặn trước đầu xe ôtô 86A-119.50 do anh Quỳnh điều khiển. Sau đó, 2 thanh niên rượt đuổi nhau và hậu quả làm anh Nguyễn Tấn Quỳnh (SN 1995) ngồi trên ghế lái xe ôtô bị Sang đâm trúng chân và tử vong sau đó.

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường dưới suối

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 21/8, nguồn tin từ Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường người đàn ông bị tử vong dưới suối và trên phần đầu của nạn nhân có nhiều vết thương.

Các cơ quan chức năng huyện Hàm Tân và Công an tỉnh Bình Thuận đang làm việc tại hiện trường. Ảnh: NL

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho biết, khoảng 9 giờ sáng 21/8, người dân trong lúc đi câu cá tại sông Chùa thuộc thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân bất ngờ phát hiện một tử thi đang trôi dưới dòng nước nên truy hô.

Ngay sau đó, người dân xung quanh đã tiến hành vớt thi thể lên bờ, đồng thời báo vụ việc với ngành chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Hàm Tân đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận cùng lực lượng pháp y tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ. Nạn nhân sau đó được xác định là ông H.H (SN 1968, trú thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải).

Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy trên phần da đầu của nạn nhân có nhiều vết thương.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Vợ nhập viện cấp cứu do bị chồng dùng dao phay chém tới tấp giữa đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Đến trưa 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan đã truy bắt được đối tượng Lê Đức Từ (SN 1963, trú tại 14/13 đường Lê Tư Thành, tổ dân phố Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế).

Lê Đức Từ tại thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: N.L.

Trước đó, vào khoảng 0h15 ngày 21/8, tại nhà riêng của Lê Đức Từ, do mâu thuẫn gia đình, Từ đã dùng một con dao phay chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ của Từ là bà Trần Thị T (SN 1966), trong đó có những vết chém vào phần đầu bà T.

Những cú chém của Từ khiến bị T bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị mất nhiều máu. Sau khi gây án, Từ bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an huyện Quảng Điền, Công an thị trấn Sịa có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ và truy bắt kẻ gây án. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu gữ cây dao phay Từ dùng để chém vợ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Từ khai nhận, sau khi dùng dao chém vợ nhiều nhát, đối tượng lấy xe máy đi khỏi nhà và có uống thuốc độc tự tử nhưng không thành.

Được biết, bà Trần Thị T làm nghề thu mua hến trên phá Tam Giang, còn Lê Đức Từ không có nghề nghiệp ổn định. Hai vợ chồng này thường sống khép kín, ít chuyện trò, giao lưu với bà con xóm giềng.

Người chồng bạo hành vợ bầu 7 tháng ở Hải Dương lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 21/8, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Luân (sinh năm 1986, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội "Cố ý gây thương tích" và tội "Hành hạ vợ".



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kim Thành, trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định: Ngày 23/4/2021, Trần Văn Luân đăng ký kết hôn với chị Bùi Thị Tuyết Giao (sinh năm 1987, trú ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) tại UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Sau khi kết hôn, Luân và chị Giao chung sống với nhau tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên có một người con chung. Quá trình chung sống, Luân và chị Giao xảy ra mâu thuẫn về việc chi tiêu sinh hoạt gia đình. Thời gian từ khoảng đầu năm 2022 đến trước ngày 1/5/2023, tại chỗ ở của hai vợ chồng, nhiều lần Luân dùng tay dây cắm nồi cơm điện dài khoảng 70 - 80 cm, dây thắt lưng da dài khoảng 90 cm, lược nhựa dài khoảng 40 cm, thanh gỗ kích thước 43 cm x 5,5 cm x 0,4 cm, trụ cắm cầu thang bằng gỗ kích thước dài 11cm x 0,8 cm đánh chị Giao.

Bị cáo Trần Văn Luân bị HĐXX tuyên phạt tổng hợp 2 tội mức án 9 năm 6 tháng tù.

Có lần, Luân dùng nước nóng trong phích hắt vào người chị Giao. Khi đánh chị Giao, Luân thường trói chân tay và dùng rẻ nhét vào miệng chị Giao để chị không thể phản kháng, kêu cứu được. Do thường xuyên bị Luân đánh nên chị Giao không nhớ mình bị đánh bao nhiêu lần. Những lần Luân đánh chị Giao nêu trên không để lại thương tích cho chị Giao.

Ngày 1/5 và ngày 10/5, lúc này chị Giao đang mang thai khoảng 7 tháng, tại chỗ ở của Luân và chị Giao, Luân đã đánh chị gây ra 61 vết bỏng da vùng mặt, ngực, lưng, thắt lưng, mặt sau hai vai, hai cánh tay, cẳng tay trái, mặt ngoài hai đùi và 141 vết xước da vùng thắt lưng, mặt trên vai phải, mặt trên vai trái, cánh tay phải, cẳng tay phải, cánh tay trái, mông, đùi, cẳng chân phải…

Cụ thể khoảng 10 giờ ngày 1/5/2023, Luân dùng dây cắm nồi cơm điện vụt nhiều lần vào cơ thể chị Giao tiếp đến Luân cầm dây thắt lưng da quật liên tiếp vào phần đầu dây có mặt khóa bằng kim loại kích thước 0,7 cm x 0,5 cm vào cơ thể chị Giao. Sau đó Luân lấy chiếc bếp gas mini từ dưới bếp lên bật lửa hư nóng chiếc móc phơi quần áo bằng kim loại rồi dí nhiều lần vào cơ thể chị Giao.

Khoảng 9 giờ ngày 10/5/2023, Luân dùng dây thắt lưng da vụt liên tiếp phần đầu dây có khóa bằng kim loại vào cơ thể chị Giao. Sau đó, chị Giao van xin Luân dừng lại không đánh nữa. Chị Giao nói với Luân vào miền Nam tìm bạn bè vay tiền. Luân đồng ý và đi vay số tiền 2 triệu đồng của mẹ đẻ Luân rồi đặt vé máy bay để Luân và chị Giao vào TP.HCM.

Ngày 11/5/2023 khi vào đến TP.HCM, chị Giao không vay được tiền, lợi dụng lúc Luân không để ý, chị Giao đã đi xe ôm bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ ở tỉnh Kiên Giang.

Ngày 21/5/2023, chị Giao đến Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) tố giác hành vi phạm tội của Trần Văn Luân.

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do 125 vết thương gây ra là 27%, kết luận giám định tổn thương cơ thể do các vết bỏng và sẹo và 16 vết xây xước da gây nên 29%.

Khi siêu âm ngày 21/5/2023 của Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, chị Bùi Thị Tuyết Giao có thai ước tính 31 tuần.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành thu thập, đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Luân và ngày 29/5/2023 tiến hành bắt tạm giam.

Trước đó, ngày 14/8/2007, Trần Văn Luân từng bị Công an huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh Môn) phạt cảnh cáo về hành vi gây mất trật tự tại khu dân cư.

Với hành vi nêu trên, Trần Văn Luân đã phạm tội "Cố ý gây thương tích" (quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 134, Bộ luật Hình sự) và tội "Hành hạ vợ" (quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 185, Bộ luật Hình sự).

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Luân 6 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích"; 3 năm 3 tháng tù tội "Hành hạ vợ". Tổng hợp 2 hình phạt 2 tội, xử phạt Luân 9 năm 6 tháng tù.

Tài xế taxi bị hành khách dùng dao cắt vào cằm phải nhập viện cấp cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Trên địa bàn TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra vụ việc một tài xế taxi bị hành khách gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.