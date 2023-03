Công an tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Đất Xanh ở Long An

Chiều 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án Chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - xã Mỹ Hạnh Nam tọa lạc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (gọi tắt là Dự án Đất Xanh Long An). Dự án do Công ty TNHHMTV bất động sản Đất Xanh (gọi tắt là Công ty Đất Xanh Long An) làm chủ đầu tư.

Đối tượng Nguyễn Phú Thuận (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Nam .huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (51 tuổi, ngụ TPHCM) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Thiên Long

Qua điều tra theo đơn tố giác tội phạm, Công an tỉnh Long An xác định, thời gian dài thực hiện Dự án Đất Xanh Long An, Công ty Đất Xanh Long An có nhiều hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, tài sản bị chiếm đoạt là tiền đặt cọc mua đất nền của người mua đất thông qua việc rao bán và ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử đất đối với các lô đất trong Dự án Đất Xanh Long An.

Công an tỉnh Long An thông báo đến các bị hại của vụ án, khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT.

Trước đó, tháng 6/2022, Cơ quan CSĐT quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà.

Đối tượng Nguyễn Phú Thuận (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Thiên Long

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận (44 tuổi, ngụ ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (51 tuổi, ngụ phường 9, quận 4, TP.HCM) để làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, dự án Khu dân cư Đất Xanh tại xã Mỹ Hạnh Nam có diện tích 7ha do Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư. Trong dự án là đầu tư là xây dựng nhà ở. Lúc đầu, tiến độ thực hiện dự án là đến tháng 12/2018 đưa vào hoạt động, sau đó được cho phép giãn tiến độ đến cuối năm 2019 nhưng đối tượng không thực hiện mà thu tiền rồi bỏ trốn.

Đã có 36 người dân cung cấp với 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp được sao y chứng thực và có biên lai đóng tiền với số tiền chuyển vào tài khoản của Công ty Đất Xanh Long An là hơn 21,7 tỉ đồng.