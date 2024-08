Công an tỉnh Long An khởi tố Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông đổ thải gây ô nhiễm môi trường Công an tỉnh Long An khởi tố Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông đổ thải gây ô nhiễm môi trường

Hành vi của Giám đốc Trần Quốc Cường đã có dấu hiệu của tội “Gây ô nhiễm môi trường”, Cơ quan điều tra công an tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án, bị can.