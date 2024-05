Nhà máy phân bón hữu cơ gây ô nhiễm môi trường bị đề nghị phạt hơn 300 triệu đồng

Trưa 31/5, thông tin từ UBND huyện Thạnh Hóa cho biết, huyện vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH An Hưng Nông (địa chỉ ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa), do ông Trần Quốc Cường làm giám đốc với tổng số tiền hơn 315 triệu đồng, vì hành vi vi phạm, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Theo UBND Thạnh Hóa, trước đó, đoàn kiểm tra do Phòng TN&MT huyện chủ trì phối hợp với UBND xã Tân Đông, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường (Sở TN&MT Long An) tiến hành lấy mẫu nước thải từ nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại chi nhánh ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, trực thuộc Công ty TNHH An Hưng Nông (phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM) chảy tràn vào ao chứa của hộ dân tại địa phương.

Dòng kênh nước đen do ô nhiễm môi trường tại huyện Thạnh Hóa, Long An. Ảnh: T.L

Kết quả phân tích, nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, có độ pH từ 02 đến dưới 04. Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH An Hưng Nông.

Do vượt thẩm quyền xử phạt, UBND huyện Thạnh Hóa trình Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH An Hưng Nông tổng số tiền hơn 315 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND huyện còn buộc Công ty TNHH An Hưng Nông thực hiện thu gom toàn bộ nước thải chảy tràn vào ao chứa tại ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa của hộ dân để xử lý đạt quy chuẩn quy định và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả về UBND huyện Thạnh Hóa.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.