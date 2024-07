Vì sao tạm dừng xử phạt một công ty gây ô nhiễm môi trường ở Long An?

Chiều 23/7, UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này đã ký quyết định xử phạt vi phạm hảnh chính đối với Công ty TNHH An Hưng Nông tọa lạc ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa số tiền hơn 412 triệu đồng về hành vi xả thải, vi phạm về bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên,quyết định xử phạt phải tạm dừng theo đề nghị của Công an tỉnh Long An để phục vụ điều tra.

Khu vực đổ rác thải bên trong công ty TNHH An Hưng Nông tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hoắ. Ảnh: Thiên Long

"Cơ quan CSĐT đang tiến hành xác minh thông tin phản ánh, đồng thời trực tiếp thụ lý tin báo tội phạm gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Nhà máy sản xuất phân bón Chi nhánh Công ty TNHH An Hưng Nông ở xã Tân Đông", Công an huyện Thạnh Hóa nêu rõ.

Theo đó, khoảng 16 giờ 15 ngày 29/5, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện 3 ô tô chở rác của Công ty Môi Trường Xanh vận chuyển chất thải hữu cơ, gồm vỏ, hạt xoài. Khối lượng rác thải này được chuyển đến chi nhánh Công ty An Hưng Nông để đổ thải.

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện khối lượng lớn rác này được đổ thải ở khu đất trống phía sau nhà máy sản xuất phân bón, không có giấy phép xây dựng, không có mái che, không lót đáy với khối lượng khoảng 4.752.000 kg.

Công an phối hợp Viện kiểm sát tỉnh khám nghiệm hiện trường công ty có hành vi gây ô nhiễm môi trường, Ảnh: Thiên Long

Tại đây, nước rỉ ra từ chất thải thấm qua tường rào chảy vào kênh La Khoa gây ô nhiễm rất nặng, dòng nước con kênh hiện tại có màu đen, bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, nước thải từ bãi rác còn chảy vào đất, ruộng của các hộ dân, lan ra các địa phương lân cận gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội: Gây ô nhiễm môi trường, Cơ quan CSĐT Công an Long An phối hợp VKS Long An khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để tiến hành hoạt động điều tra về hành vi vi phạm.

Trước đó,12/6, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH An Hưng Nông (chủ đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ (tọa lạc ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An) số tiền 312 triệu đồng. Hành vi được xác định, xả thải với lượng nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 2 đến dưới 4, trong trường hợp xả lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày.