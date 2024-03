Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra vụ cầu treo Kẻ Nính sập hoàn toàn Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra vụ cầu treo Kẻ Nính sập hoàn toàn

Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cầu treo Kẻ Nính ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đổ sập hoàn toàn. Cầu treo Kẻ Nính trị giá hơn 24 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng khoảng 10 năm nay.