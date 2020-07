Công an tỉnh Thái Bình khởi tố tiếp vợ Đường Nhuệ vụ cưỡng đoạt tài sản

Vợ Đường Nhuệ vừa bị khởi tố bị can trong vụ cưỡng đoạt tài sản mà Công an tỉnh Thái Bình trước đó đã khởi tố. Trước Dương, Đường Nhuệ cùng 1 người khác đã bị khởi tố bị can.