Công an TP.Cần Thơ kiểm tra 13 cơ sở của Công ty F88 trên địa bàn

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, sáng ngày 18/3, các Tổ công tác thuộc Công an thành phố gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự hội và Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn toàn thành phố.

Tổ công tác Công an TP.Cần Thơ kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh của Công ty F88 tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ảnh: PV

Được biết, tại TP.Cần Thơ, Công ty F88 có trụ sở chính tại số 17B, Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy.

Trong đó, trên địa bàn quận Ninh Kiều (quận trung tâm TP.Cần Thơ), Công ty F88 có 4 địa điểm kinh doanh gồm: Số 118/4, đường 30/4 phường Hưng Lợi; số 331A đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh; số 111 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hoà; số 136, đường Nguyễn Trãi, phường Cái Khế.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm (nếu có) để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật... Ảnh: PV

Các Tổ công tác thực hiện kiểm tra hành chính như: Việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo ANTT khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…

