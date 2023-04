Đối tượng Tô Trọng Hoàng Phương. Ảnh: CACC

Chiều 18/4, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Tô Trọng Hoàng Phương (SN 1981, ngụ quận 3, tạm trú huyện Bình Chánh) về hành vi cướp giật tài sản.

Đây là đối tượng đã giật dây chuyền của cụ bà 77 tuổi trên đường Trần Thị Nơi, phường 4, quận 8 vào ngày 16/4 khiến nạn nhân ngã ra đường.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 16/4, bà T.T.L. (77 tuổi, ngụ quận 8) ra đứng trước nhà trên đường Trần Thị Nơi dọn dẹp cây lá. Lúc này, một đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ đi xe máy không rõ biển số áp sát bà L., giật 1 sợi dây chuyền rồi tẩu thoát về hướng đường Cao Lỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 8 tiến hành điều tra, trích xuất camera an ninh để truy bắt đối tượng.

Theo công an, khoảng 10h45 ngày 18/4, các trinh sát đã bắt giữ Tô Trọng Hoàng Phương trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận mình đã gây ra vụ cướp trên. Qua xác minh, đối tượng Tô Trọng Hoàng Phương có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, đối tượng nghiện ma túy hiện đang uống methadone điều trị.