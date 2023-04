Ngày 15/4, Tổ công tác của Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đã bàn giao nghi can cùng tang vật liên quan cho Công an quận 1 để làm rõ.

Đỗ Đức Anh (SN 1997, ngụ tại phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) cướp xe máy của một người đàn ông mặc áo Grab bị Đội CSGT Bến Thành bắt giữ bàn giao cho Công an Cô Giang, quận 1 xử lý. Ảnh: CACC

Khoảng 3h ngày 15/4, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Bến Thành cho biết, đơn vị đang tuần tra trước số nhà 193-203 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1 (TP.HCM) thì phát hiện một thanh niên mặc áo Grab đang giằng co cùng một thanh niên khác và tri hô "cướp".

Lúc này, Tổ công tác nhanh chóng phối hợp cùng người dân vây bắt và khống chế đối tượng.

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng cùng tang vật là xe mô tô biển kiểm soát 66G1-462.16 cho Công an phường Cô Giang, quận 1 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng tên Đỗ Đức Anh (SN 1997), ngụ tại phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Đối tượng Anh khai nhận đã tấn công người bị hại là anh Nguyễn Văn Vô, sinh năm 1993 để thực hiện hành vi cướp xe mô tô.