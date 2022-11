Tang vật ma túy do Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 8 thu giữ từ đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo (tức Thảo "bầu", sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú quận 1, trú tại quận 8). Ảnh: CACC

Theo Công an quận 8, đêm qua (7/11), Ban chuyên án của Công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo (tức Thảo "bầu", sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú quận 1, trú tại quận 8) và đối tượng Chung Văn Phước (chồng của Thảo) khi hai đối tượng này đang lẩn trốn ở tỉnh Long An.

Trước đó, ngày 5/11, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an Quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Thảo "bầu" cầm đầu.

Trong quá trình truy xét, mở rộng vụ án, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Long An truy bắt được vợ chồng Thảo "bầu" và 6 đối tượng có liên quan.

Trong quá trình phá án, Công an đã tiến hành khám xét hàng chục địa điểm tại TP.HCM và Đồng Nai. Trong chuyên án này, Công an đã thu giữ tổng cộng 29 bánh Heroin, khoảng 50g ketamine, 74 viên thuốc lắc và nhiều tang vật liên quan.

Được biết, Công an TPHCM đang chỉ đạo Công an quận 8 và các phòng nghiệp vụ khẩn trương làm rõ hành vi phạm tội cũng như vị trí, vai trò của từng đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.