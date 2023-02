Ba xe công vụ cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, giao thông thuộc Công an TP.HCM đang khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 05v chi Nhánh Hồng Hà (quận Tân Bình, TP.HCM). Ảnh: Chinh Hoàng

Bên trong Trung trâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 05v chi Nhánh Hồng Hà lúc hơn 11h30 ngày 13/2, ba xe công vụ đậu trước trung tâm đăng kiểm này cùng với hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, giao thông. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 05v lúc hơn 11h30 ngày 13/2, ba xe công vụ đậu trước trung tâm đăng kiểm này cùng với hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, giao thông.

Công an TP.HCM đang khám xét tại Chi cục đăng kiểm 50-05v chi nhánh Hồng Hà. Clip: Chinh Hoàng

Quan sát của phóng viên cho thấy, phía bên trong trung tâm đăng kiểm này được các chiến sĩ cảnh sát cơ động canh giữ nghiêm ngặt. Trước đó, Chiều 9/2, lực lượng chức năng đang khám xét Chi cục đăng kiểm số 6 (đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM).

Theo Công an TP.HCM, việc khám xét liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh, thành.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội "nhận hối lộ".

Đến ngày 17/1, Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với ông Trần Kỳ Hình (62 tuổi, ngụ TP Hà Nội), nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội danh trên.

Tính đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 89 người là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và những người môi giới.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Bộ Công an mở rộng điều tra về trách nhiệm, công tác quản lý Nhà nước của các trung tâm đăng kiểm.