Công an TP.HCM: Người dân nên mua pháo hoa vừa đủ nhu cầu sử dụng

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 19/12, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng liên quan đến việc mua bán và sử dụng pháo hoa dịp Tết Nguyên đán. Ông nhấn mạnh, thời điểm cuối năm là giai đoạn gia tăng hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, người dân và các tổ chức chỉ được phép mua pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất tại các cửa hàng, đại lý được ủy quyền hợp pháp. Việc mua pháo hoa nên vừa đủ theo nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn, và cần bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn lửa, nhiệt, và ngoài tầm với của trẻ em.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Xuân Huy

Ông cũng lưu ý rằng quá trình vận chuyển pháo hoa cần thực hiện cẩn thận, tránh va đập mạnh hoặc đặt gần nguồn nhiệt. Khi sử dụng pháo hoa, người dân phải tuân thủ hướng dẫn từ nhà sản xuất, không sử dụng gần các chất dễ cháy nổ, trong không gian kín, hoặc dưới mái che. Khu vực sử dụng phải thông thoáng, không có vật cản như đường dây điện.

Công an TP.HCM đã phát động chiến dịch cao điểm tuyên truyền, vận động người dân giao nộp pháo và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép.

Công an cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi mua bán, bảo quản và sử dụng pháo hoa. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, công an thành phố phối hợp với các lực lượng kiểm tra các cơ sở kinh doanh pháo hoa được cấp phép, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu. Công tác nghiệp vụ cũng được đẩy mạnh để triệt phá các đường dây sản xuất, kinh doanh pháo hoa trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Công an TP.HCM khuyến cáo khi mua sản phẩm pháo hoa của Bộ Quốc phòng cần chọn sản phẩm có dán mã tem QR code chống hàng giả, có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách quét mã QR trên sản phẩm pháo hoa trước khi mua về sử dụng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyệt đối không được mua bán, sử dụng pháo không do Bộ Quốc phòng sản xuất và cung cấp.

Người dân nên mua pháo hoa với số lượng vừa đủ dùng, không nên mua số lượng lớn để dự trữ và tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố cháy nổ, phải nhanh chóng tiến hành các biện pháp chữa cháy ban đầu, báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc qua app "Báo cháy 114".