Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ những đối tượng nghiện trên địa bàn TP.HCM

Sáng 19/12, tại trụ sở Công an quận Gò Vấp, Giám đốc Công an TP.HCM đã chủ trì buổi trao thư khen và tiền thưởng của Thành ủy TP.HCM cho 11 tập thể và 6 cá nhân thuộc các đơn vị: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Gò Vấp và Công an quận Phú Nhuận.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Gò Vấp và Phú Nhuận, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên của Thành phố và hạnh phúc của nhân dân.