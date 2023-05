Công an TP.HCM triệt phá nhiều đường dây phát hành, mua bán hóa đơn trên toàn quốc Công an TP.HCM phá đường dây phát hành, mua bán hóa đơn, nâng khống giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng

Công an kinh tế đột kích 9 điểm ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, bắt các nghi can cầm đầu có hành vi in, phát hành, mua bán hóa đơn trên toàn quốc, nâng khống giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng.

