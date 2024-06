Công an truy tìm lái xe trong vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết ở Hà Tĩnh

Clip: Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong ở Hà Tĩnh.

Sáng 9/6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Văn Thành-Điều tra viên, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Tài xế Bùi Ngọc Hải (SN 1985, thường trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) – người điều khiển ô tô tải 29H – 889.60, ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra đã xuống xe, rời khỏi hiện trường. Tính sáng nay (ngày 9/6) tài xế này vẫn chưa tới cơ quan công an trình diện. Công an huyện Cẩm Xuyên đang cử các tổ công tác triển khai phương án truy tìm tài xế này".

Hiện trường tai nạn. Ảnh: PV

Theo đó, khoảng 6h ngày 8/6, anh Bùi Ngọc Hải điều khiển ô tô tải mang BKS 29H – 889.60 di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc. Khi xe di chuyển tới xã Cẩm Thịnh, đã xảy ra va chạm với ô tô tải mang BKS 38C – 180.65 do anh Nguyễn Văn H. (SN 1992, trú tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) cầm lái, di chuyển cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến xe tải BKS 38C – 180.65 bị hất văng sang bên kia đường và bị ô tô đầu kéo mang BKS 63C – 07668 kéo theo rơ-moóc 51R – 348.25 do tài xế Trần Minh Mẫn (quê Tiền Giang) đang lưu thông hướng Bắc – Nam tông trực diện.

Xe tải do Bùi Ngọc Hải điều khiển. Ảnh: PV

Hậu quả vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến tài xế Nguyễn Văn H. và 2 người khác ngồi trên xe tải 38C – 180.65 là anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1991) và anh Hồ Năng Đ. (SN 1981) cùng trú ở xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên tử vong tại chỗ. Xe tải 38C – 180.65 hư hỏng hoàn toàn, trong đó, phần thân và đầu phương tiện tách rời nhau.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an huyện Cẩm Xuyên xác định, trước thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải mang BKS 38C – 180.65 đã bật xi nhan để chuyển hướng nhưng tài xế Bùi Ngọc Hải - người điều khiển ô tô tải mang BKS 29H – 889.60 lại không giữ đúng khoảng cách, không làm chủ tốc độ dẫn tới tai nạn.