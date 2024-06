Sáng 8/6, theo tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương trên tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h ngày 7/6 tại km 25+300 tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế, thuộc địa phận phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường tránh Huế khiến 7 người nhập viện xảy ra vào tối 7/6. Ảnh: CTV.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Hoàng Long (SN 1992, trú tại đường Ngô Gia Khản, TP.Pleiku, Gia Lai) điều khiển xe ô tô khách biển số 81B- 013.92 lưu thông theo hướng Bắc- Nam tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế, trên xe có 6 hành khách.

Khi lưu thông đến đoạn km 25+300 của tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế, xe khách do anh Long điều khiển do thắng gấp khiến phần đuôi xe văng sang làn đường ngược chiều. Hậu quả, xe khách do anh Long điều khiển đã va chạm với xe đầu kéo biển số 37H- 040.12 kéo theo rơ-mooc biển số 37RM-001.06 do anh Nguyễn Văn Tú (SN 1992, trú xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông ngược chiều.

Sau va chạm với xe đầu kéo, xe ô tô khách tiếp tục va chạm với xe ô tô tải biển số 43E 007.78 do anh Trương Đình Ngọc (SN 1976, trú Lý Nhân, Hà Nam) điều khiển đi sau xe đầu kéo.

Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường tránh Huế được xác định là do tài xế xe khách thắng gấp khiến phần đuôi xe văng sang làn đường ngược chiều. Ảnh: CTV.

Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nhiều chỗ sau va chạm, xe tải và ô tô khách quay ngang chắn làn đường xe chạy, xe đầu kéo lao ra khỏi lòng đường và mắc kẹt bên mương nước.

Vụ tai nạn làm 7 người bị thương, gồm tài xế ô tô tải Trương Đình Ngọc, tài xế xe đầu kéo Nguyễn Văn Tú và 5 hành khách trên xe khách, trong đó có 3 trẻ em. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, tình trạng sức khoẻ đã ổn định.