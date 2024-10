Công an vận động người phụ nữ trả lại 300 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Ngày 2/10, Công an phường Hương Sơ (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa vận động một người dân hoàn trả lại số tiền 300 triệu đồng cho chị Trịnh Thị Thanh T (SN 1994, sống tại tỉnh Khánh Hòa) sau khi chị T chuyển khoản nhầm.

Qua vận động của Công an phường Hương Sơ (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), người phụ nữ trên địa bàn phường đã trả lại 300 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm. Ảnh: Phan Bé

Trước đó, Công an phường Hương Sơ tiếp nhận đơn trình báo của chị T về việc chị này không may chuyển khoản nhầm cho người lạ. Cụ thể, vào lúc 10h ngày 27/9/2024, trong quá trình chuyển khoản trên điện thoại thông qua app MB Bank, chị T không may chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào số tài khoản của một người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hương Sơ đã tiến hành phối hợp với Ngân hàng Quân đội (MB) xác minh thông tin về chủ số tài khoản nhận tiền chuyển nhầm từ chị T. Qua đó, xác định chủ tài khoản là một người phụ nữ sống tại trú tại tổ 5, khu vực 3, phường Hương Sơ.

Qua vận động của Công an phường Hương Sơ, người phụ nữ đã đến ngân hàng làm thủ tục hoàn trả lại số tiền 300 triệu đồng cho chị T.

Nhận lại được số tiền chuyển khoản nhầm, chị T vui mừng và đã gửi lời cảm ơn Công an phường Hương Sơ đã nhiệt tình, tận tâm giúp chị lấy lại tài sản trong thời gian sớm nhất.