Công bố 32 dự án vào Vòng chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2024

Danh sách 32 dự án vào Vòng chung khảo:

Dự án "Góp 1 cây là góp rừng" của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia; Dự án "Bảo tồn Vọoc gáy trắng" của Tổ bảo tồn tự nguyện Vọoc gáy trắng; Dự án "Sài Gòn Xanh" của Nguyễn Lương Ngọc; Dự án "NESCAFÉ Plan-Thúc đẩy nông nghiệp tái sinh vì tương lai bền vững và sự thịnh vượng của cộng đồng nông dân trồng cà phê" của Công ty TNHH Nestle Việt Nam;

Dự án "Long Châu sẻ chia" của FPT Long Châu; Dự án "KOTO-Biết Một, Dạy Một" của Công ty TNHH KOTO; Dự án "Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh" của Nguyễn Thị Ngọc Tâm; Dự án "Doanh nghiệp Xã hội Kỹ Năng Sinh Tồn SSVN" của Công ty TNHH Kỹ Năng Sinh Tồn SSVN; Dự án "Xây Tết" của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons;

Dự án "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên; Dự án "Quỹ học bổng Vừ A Dính" của Quỹ học bổng Vừ A Dính; Dự án "Cộng đồng Phát triển Công dân Toàn cầu CSE Global" của Nguyễn Thị Thùy Linh; Dự án "Nâng Bước Em Tới Trường, Con Nuôi Đồn Biên Phòng" của Bộ đội Biên phòng; Dự án "Vì Một Việt Nam Xanh và Phát Triển Bền Vững" của Vietnam Airlines - Momo – Pannature;

Dự án "Nông Nghiệp Xanh: Hành Trình Bền Vững Cùng Phúc Sinh" của Công ty cổ phần Phúc Sinh; Dự án Công ty cổ phần Nhựa tái chế Duytan; Dự án "Xanh SM" của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM; Dự án "Hành trình tiên phong trung hòa carbon trong vận hành" của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam; Dự án "Tiếp Sức Mùa Thi" của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long;

Dự án "Xe ô tô điện & xe máy điện VinFast" của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast; Dự án "Thương hiệu thời trang Canifa" của Công ty Cổ phần Canifa; Dự án Hạnh phúc cho em của Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La; Dự án "Bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa dân tộc Bahnar" của Trường Đại học VinUni; Dự án "Tủ Sách Nuôi Em" của Lê Minh Ngọc; Dự án "Sản phẩm tẩy rửa từ vỏ dứa Fuwa3e" của Công ty TNHH Fuwa Biotech;

Dự án "Như chưa hề có cuộc chia ly" của Công ty TNHH xã hội Nối thân thương; Dự án "Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin" của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin; Dự án "Tò he Sân chơi nghệ thuật cho trẻ em đặc biệt" của Công ty cổ phần Tò He; Dự án "Toa thuốc vì cộng đồng" của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang; Dự án Cùng Việt Nam Vững Bước của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel; Dự án IT Hòa nhập toàn diện cho Người Yếu Thế của Công ty cổ Phần Nghị Lực Sống - Doanh Nghiệp Xã Hội; Dự án "Tự Hào Hàng Việt" của TikTok Pte. Ltd.