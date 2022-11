Công bố kết quả thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp EMMA Miền Bắc 2022: Những ấn tượng mạnh

Hoàn tất chấm điểm EMMA Asia và tìm ra những thí sinh chiến thắng tại 19 phân khúc EMMA Miền Bắc

Công bố kết quả EMMA Asia & EMMA Miền Bắc. Ảnh BTC.

Sáng 11/11/2022, EMMA Việt Nam đã chính thức khai mạc sự kiện thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp EMMA Asia và EMMA Miền Bắc 2022. Ngay sau đó, các trọng tài Quốc tế đã tiến hành chấm thi EMMA Asia xuyên suốt ngày 11/11 với 24 xe thi đấu ở 10 phân khúc gồm: ESQL Trunk Limited, King of ESQL, King Of Sound, SQ E-3000, SQ M-5000, SQ M-Unlimited, SQ S-4000, SQ S-OEM, SQ S-Unlimited, SQ X-Limited để chọn ra những thí sinh chiến thắng chung cuộc tại Lễ trao giải EMMA Asia Final sẽ diễn ra vào ngày 26-27/11 tới đây tại Singapore.

Trong 2 ngày 12 và 13/11, tổ trọng tài Quốc tế tiếp tục chấm thi EMMA Miền Bắc. Tổng cộng 19 phân khúc được chấm thi bao gồm: ESPL 2-sub, ESPL 4-sub, King of dB, ESQL 2-sub, ESQL 4-sub, ESQL X Unlimited, Multimedia 2.1 - S, Multimedia 5.1 - M, SQ E-3000, SQ E-Unlimited, SQ M-5000, SQ M-Limited, SQ M-OEM, SQ S- Unlimited, SQ S-4000, SQ S-OEM, SQ X-Limited, Tuning Custom Unlimited, Best of Sound.

Đến tối ngày 13/11/2022, từ gần 100 xe tranh tài ở 19 phân khúc, tổ trọng tài Quốc tế chấm thi tại EMMA Miền Bắc đã tìm ra những thí sinh chiến thắng. Kết quả cụ thể như sau:

Thí sinh Tên team/shop Dòng xe Biển số STT ESPL 2-sub Tạ Văn Phúc FixAuto Mazda 3 - Đỏ 30H-34037 83 Phạm Văn Huy Rửa Xe Nhật Bản Hải Nam Ford Wildtrack - Cam 28C-03268 89 Phùng Viết Khương Auto 247 Đà Nẵng Mazda 3 43A-29204 85 ESPL 4-sub Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thanh Audio Car Hyundai Veloster - Vàng 14A-43629 81 Nguyễn Hữu Tuyển 365 BắcNinh Hyundai Tucson 99A-29504 84 Đặng Trung Dũng HB Sound Car Audio Mitsubishi Xpander - Trắng 28A-12500 87 King of dB Nguyễn Hữu Tuyển 365 BắcNinh Hyundai Tucson 99A-29504 84 Tạ Văn Phúc FixAuto Mazda 3 - Đỏ 30H-34037 83 Đặng Trung Dũng HB Sound Car Audio Mitsubishi Xpander - Trắng 28A-12500 87 ESQL 2-sub Tạ Văn Phúc FixAuto Mazda 3 - Đỏ 30H-34037 83 Phùng Viết Khương Auto 247 Đà Nẵng Mazda 3 43A-29204 85 Đặng Trung Dũng HB Sound Car Audio Isuzu Trooper - Xanh Lá 28A-09677 88 ESQL 4-sub Lê Văn Khá ProAuto Hyundai Creta - Đen 51K-47863 1 Lương Đình Đông Feelart Việt Nam Hyundai Tucson - Trắng 30G-81739 86 Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thanh Audio Car Hyundai Veloster - Vàng 14A-43629 81 ESQL X Unlimited Đinh Đức Thắng TMT Hải Phòng Mazda CX5 15A-66789 82 Nguyễn Hữu Tuyển 365 BắcNinh Hyundai Tucson 99A-29504 84 Nguyễn Bình Tâm Auto365 Hà Nam VinFast Lux A 90A-15583 91 Multimedia 2.1 - S Hoàng Alpine Âm thanh xe hơi - Hoàng Alpine Hyundai i30 30A-38560 32 Trần Duy Hào Alpine / HT Car Workshop Mitsubishi Xpander - Trắng 60A-74522 11 Nguyễn Duy Việt Gotech VinFast Lux A 2.0 - Xanh 30G-76665 20 Multimedia 5.1 - M Nguyễn Công Hạnh Gotech Chevrolet Colorado - Trắng 14C-32066 17 Trần Văn Dũng Âm thanh xe hơi - Hoàng Alpine Hyundai Kona 30G-14918 10 Nguyễn Duy Sơn Alpine / S.T.L Auto Ford Ranger - Cam 51C-93829 12 SQ E-3000 Anh Thắng Chính Thắng Auto Mazda 3 - Trắng 37A-86774 15 Lê Văn Quyết 2T Việt Nam VinFast Lux A 36A-69916 62 Chu Văn Thưởng Scar Workshop VinFast Fadil - Đỏ 98A-34842 16 SQ E-Unlimited Trần Văn Dũng Âm thanh xe hơi - Hoàng Alpine Hyundai Kona 30G-14918 10 Trần Văn Thắng Kim Car Audio VinFast Lux SA - Đỏ 30H-06579 29 Ngô Văn Trung Auto365 Nam Định Hyundai Tucson - Trắng 18A-16833 25 SQ M-5000 Nguyễn Tiến Đạt Nội thất Ô- tô Hùng Ngân Ford Focus 34A-20534 54 Kim Ku Kung Kim Car Audio VinFast Lux SA - Đen 30H-36941 28 Nguyễn Văn Công CNT CAR SPA VinFast Lux SA 30G-56037 46 SQ M-Limited Thanh Sơn Saigon Car Audio BMW X6 51A-93340 35 Anh Quân Otopro Toyota Innova 30A-28208 4 Bùi Đức Tiến Sac Mau Car Audio Honda CR-V - Trắng 17A-10135 33 SQ M-OEM Phạm Hữu Tuấn Anh Panda Auto VinFast Lux SA 2.0 - Đỏ 30H-96985 19 Ân Hoàng Saigon Car Audio Aston Martin DBX - Xám 30H-80088 38 Nguyễn Tiến Hoàng VIETMAP Mazda CX5 30E-65995 56 SQ S- Unlimited Hoàng Alpine Âm thanh xe hơi - Hoàng Alpine Hyundai i30 30A-38560 32 Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thanh Audio Car Hyundai Veloster - Vàng 14A-43629 81 Khoa Phan Saigon Car Audio Beijing X7 - Trắng 51H-95442 37 SQ S-4000 Lê Đình Lưu Huy Hoàng Auto VinFast Lux SA 36A-73033 64 Nguyễn Duy Việt Gotech VinFast Lux A 2.0 - Xanh 30G-76665 20 Việt Dũng Kim Car Audio Honda CR-V - Trắng 30H-16745 27 SQ S-OEM Lương Đình Đông Feelart Việt Nam VinFast Fadil 98A-43011 58 Ngô Quốc Phú Quang Phú Auto Mitsubishi Xpander 99A-43570 70 Lê Quang Anh Bac Ninh Car Audio Mazda 3 - 2019 98A-28093 13 SQ X-Limited Nguyễn Diệu Linh Phim cách nhiệt Ngôi Sao VinFast VF E34 51K-24233 42 Nguyễn Duy Tùng Độ Xe Duy Tùng Jeep Wrangler Rubicon 20A-46789 73 Anh Hồng Otopro VinFast Lux SA 30G-85394 8 Tuning Custom Unlimited Nguyễn Đức Thành Nội Thất Ô Tô Minh Thành Ford Ranger 36A-53589 72 Nguyễn Duy Tùng Độ Xe Duy Tùng Jeep Wrangler Rubicon 20A-46789 73 Phạm Văn Huy Rửa Xe Nhật Bản Hải Nam Ford Wildtrack - Cam 28C-03268 89 Best of Sound Nguyễn Văn Thiện Saigon Car Audio Ford Escape - Đỏ 51A-88493 34 Đặng Khoa Vũ Autobis Ford Ranger Raptor 51G-75357 41 Nguyễn Duy Việt Gotech VinFast Lux A 2.0 - Xanh 30G-76665 20

Trong 19 phân khúc thi đấu tại EMMA Miền Bắc 2022, phân khúc Best of Sound có nhiều thí sinh tham gia nhất với 31 thí sinh dự thi. Phân khúc này được nhiều thí sinh lựa chọn vì hướng tới chất lượng của âm thanh và quan trọng hơn hết, Best of sound được xem là đích đến cao nhất mà thí sinh nào cũng muốn giành được.

Với 31 xe thi đấu tại phân khúc Best of Sound, EMMA Miền Bắc 2022 đã phải chia thành 2 bảng để chọn ra 6 xe có kết quả tốt nhất để bước vào vòng 2. Kết quả chung cuộc, xe Ford Escape của thí sinh Nguyễn Văn Thiện đến từ Saigon Car Audio đã giành chiến thắng ở hạng mục này với điểm số sít sao.

Các thí sinh chiến thắng đã được BTC trao cúp và kỷ niệm chương ngay tại sự kiện vào ngày tối ngày 13/11/2022.

Chia sẻ về sự kiện EMMA Miền Bắc 2022, trọng tài Quốc tế Marc Ayes-Điều hành EMMA Asia từng nhiều lần sang chấm thi EMMA tại Việt Nam chia sẻ, “Tôi rất vui và cảm thấy hấp dẫn trước tinh thần thi đấu nhiệt huyết ở EMMA Miền Bắc và EMMA Châu Á. Hy vọng tại lễ trao giải EMMA Asia sắp diễn ra tại Singapore, sẽ có thí sinh Việt Nam chiến thắng.”

Sự kiện thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp lớn nhất từ trước đến nay

EMMA Asia & EMMA Miền Bắc có gần 100 xe tham gia thi đấu. Ảnh BTC.

EMMA Asia & EMMA Miền Bắc có gần 100 xe tham gia thi đấu. Đây là kỷ lục về số lượng xe thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay, gần gấp đôi kỳ EMMA gần nhất vào tháng 6/2022 tại TP HCM. Với quy mô và sự tham gia đông đảo của các thí sinh đến từ khắp cả nước, EMMA Asia & EMMA Miền Bắc đã thể hiện tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường xe hơi nói chung, cũng như phong trào âm thanh xe hơi nói riêng tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Không chỉ tăng về số lượng, sự kiện EMMA lần này cũng tăng về chất lượng khi các xe thi đấu đã được nâng cấp và tinh chỉnh bài bản hơn theo quy định của EMMA Global. Không những thế, các xe thi đấu cũng đa dạng và cao cấp hơn với tổng trị giá ước tính hơn 120 tỷ đồng. Từ những mẫu xe phổ thông như Honda City, VinFast Fadil,... đến những mẫu xe đắt tiền như Volvo S90, Land Cruiser Prado, Jeep Wrangler Rubicon và tâm điểm là chiếc Aston Martin DBX trị giá gần 20 tỷ đồng.

Ở lần đầu tổ chức thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp tại Miền Bắc, các thí sinh rất đa dạng và thể hiện sự đam mê với âm thanh xe hơi khi đến từ những nơi rất xa như: Móng Cái, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng… Đặc biệt, năm nay còn có sự tham gia của 1 thí sinh nữ thi đấu bằng chiếc xe điện VinFast VF e34 và đã chiến thắng thuyết phục tại phân khúc SQ X-Limited.

Quy mô và chất lượng của sự kiện lần này cũng là lời khẳng định sức hút, sự uy tín của EMMA Vietnam ngày càng cao với cộng đồng đam mê âm thanh xe hơi trong nước, cũng như đưa Việt Nam lên bản đồ thi đấu âm thanh chuyên nghiệp trên thế giới.

Ông Ngô Kỳ Lam - Admin Otosaigon, Trưởng Ban Tổ Chức EMMA Asia và EMMA Miền Bắc 2022 nhận xét: “Đây là lần đầu sự kiện thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp tổ chức tại Miền Bắc nhưng lại có quy mô vượt xa các kỳ EMMA trước đây. Với những thí sinh lần đầu tham gia EMMA còn bỡ ngỡ với thi đấu âm thanh chuyên nghiệp, những đánh giá, nhận xét từ các trọng tài Quốc tế, sự cọ xát giao lưu giữa các thí sinh sẽ là bài học quý giá để hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn trong các kỳ EMMA tương lai. Hy vọng những kỳ EMMA tiếp theo sẽ có quy mô lớn hơn, chất lượng hơn để xây dựng phong trào, đam mê âm thanh xe hơi chuyên nghiệp của Việt Nam sánh vai và tự tin so tài với các nước ở châu lục.”