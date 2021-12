Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc xuất sắc giành giải Vàng Made in Vietnam 2021

Đây chính là minh chứng thể hiện sức mạnh công nghệ, tinh thần Việt Nam trong sản phẩm của Cốc Cốc. Qua đó, khẳng định Cốc Cốc là một trong những doanh nghiệp “Make in Việt Nam” với sản phẩm công nghệ hàng đầu do người Việt phát triển và phục vụ cho chính lợi ích của người Việt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải Vàng cho Cốc Cốc tại Lễ trao giải Make in Việt Nam 2021.

Giải thưởng Make in Việt Nam là giải thưởng danh giá hàng đầu Việt Nam cho ngành công nghệ thông tin, do Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trực tiếp chủ trì tổ chức từ năm 2020. Đây là một giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, nền tảng công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam. Đồng thời, là sản phẩm có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số.

Theo số liệu từ ban tổ chức, giải thưởng năm nay đã nhận được 250 hồ sơ đăng ký trực tuyến dự thi ở 5 hạng mục, bao gồm: Sản phẩm số xuất sắc, Giải pháp số xuất sắc, Nền tảng số xuất sắc, Thu hẹp khoảng cách số, và Sản phẩm số tiềm năng.

Make in Việt Nam 2021 bao gồm 5 hạng mục giải thưởng.

Kết quả, đã có 4 sản phẩm xuất sắc nhất được trao Giải Vàng cho 4 hạng mục tương ứng. Trong đó, Cốc Cốc đã giành được giải Vàng cho hạng mục Giải pháp số xuất sắc nhất với sản phẩm Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc. Trong khuôn khổ lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã đích thân trao Cúp và Giấy chứng nhận cho đại diện Cốc Cốc.



Bên cạnh đó, sản phẩm Trình duyệt Cốc Cốc và sản phẩm Nền tảng quảng cáo Cốc Cốc cũng đã được chọn và cấp giấy chứng nhận Top 10 Giải thưởng công nghệ số Make in Việt Nam ở hạng mục Sản phẩm số xuất sắc nhất và Nền tảng số xuất sắc.

Như vậy, dù tham gia giải thưởng lần đầu, Cốc Cốc đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để chiến thắng 3 giải Make in Việt Nam cho cả 3 hạng mục tham dự. Đây chính là sự khích lệ và cũng chính là sự khẳng định về chất lượng đối với các sản phẩm của công ty công nghệ tiên phong này.

Cốc Cốc là một trong 4 đơn vị nhận giải Vàng.

Chia sẻ về chiến thắng tại giải Make in Việt Nam 2021, ông Nguyễn Vũ Anh – Phó Tổng giám đốc Cốc Cốc chia sẻ: “Giải Vàng giải thưởng “Make in Việt Nam” năm 2021 chính là khẳng định cho tính Việt của sản phẩm Cốc Cốc. Đồng thời, là sự công nhận của Chính phủ, Bộ TT&TT cho những đóng góp của Cốc Cốc trong việc phát triển nền công nghệ của Việt Nam, phát triển những giải pháp công nghệ phù hợp cho người Việt. Chúng tôi vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng và tự hào là một trong những sản phẩm công nghệ hàng đầu do người Việt làm ra. Giải thưởng sẽ là động lực để Cốc Cốc tiếp tục sáng tạo, từ đó giữ vững và khẳng định vai trò tiên phong, dẫn đầu, tích cực đóng góp vào chương trình Chuyển đổi số quốc gia”.



Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc được chính thức ra mắt thị trường từ năm 2013, sau 3 năm phát triển từ con số 0 và hoàn thiện sản phẩm. Không chỉ có khả năng xử lý tiếng Việt tốt, sản phẩm được tích hợp nhiều công nghệ tân tiến nhất thế giới hiện nay như hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning)..., giúp đem lại những kết quả truy vấn sát nhất với nhu cầu thực tiễn của người dùng.

Hoạt động với phương châm "người dùng là trên hết" và sứ mệnh "giúp người Việt hạnh phúc hơn bằng cách sử dụng tối đa tiềm năng thế giới số", Cốc Cốc luôn xây dựng và phát triển các tính năng, sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tiễn của người dùng internet Việt. Trong đó, một số tính năng được người dùng ưa thích trên công cụ tìm kiếm Cốc Cốc có thể kể đến như: tìm kiếm an toàn, xác thực trang web,

Hiện nay, công cụ tìm kiếm này thu hút hơn 574 triệu lượt truy vấn mỗi tháng. Theo thống kê của Statcounter, từ khi ra mắt tới nay, Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc luôn nằm trong Top 2 công cụ tìm kiếm tại Việt Nam với số liệu tăng trưởng đều đặn hàng tháng, quý, năm.