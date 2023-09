300 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII

Ngày 21/9, tại TP.Việt Trì, Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Đại hội có sự tham gia của 300 đại biểu, đại diện cho hơn 142.970 cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn tỉnh về dự.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Phương Thanh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiệm kỳ qua; đóng góp quan trọng vào kết quả chung của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn cả nước...

Đặc biệt, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ấn tượng với thành tích vượt bậc trong công tác phát triển đoàn viên - với con số kết nạp mới hơn 26.000 đoàn viên (đạt 175,8% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); thành lập công đoàn cơ sở của các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ; tỷ lệ tập hợp đoàn viên trên tổng số lao động đạt trên 97%...

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phương Thanh

Ông Nguyễn Đình Khang yêu cầu công đoàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới phù hợp với đặc thù của tỉnh; thực hiện tốt chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, công đoàn Phú Thọ cần đẩy mạnh tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động với nội dung, phương pháp phù hợp với thực tiễn; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn, chú trọng công tác phát triển đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, tâm huyết, kỹ năng trong tình hình mới; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của công nhân, lao động và tổ chức Công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ qua.

Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Phương Thanh

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh, Công đoàn tỉnh Phú Thọ luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, được Đảng, Nhà nước và người lao động tin cậy. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Phú Thọ đề ra; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung để các cấp công đoàn Phú Thọ quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới, người đứng đầu Đảng bộ Phú Thọ cho rằng, tổ chức công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Phú Thọ vững mạnh toàn diện, có đủ năng lực thích ứng và giải quyết tốt các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Hướng mạnh về cơ sở, coi trọng lợi ích người lao động

Ông Hà Đức Quảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ khẳng định, với phương châm hướng mạnh về cơ sở và vì người lao động, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Ông Hà Đức Quảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ phát biểu tại đại hội. Ảnh: Phương Thanh

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn các cấp tỉnh Phú Thọ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã đề ra.



Trong đó, một số chỉ tiêu đạt kết quả cao như, số đoàn viên phát triển tăng thêm vượt 75,87% so với chỉ tiêu; tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể vượt 17,60% so với chỉ tiêu; tỷ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước nơi có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động vượt 15,43% so với chỉ tiêu…

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Phương Thanh

Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả như chương trình "Tết sum vầy", "Mái ấm Công đoàn”...

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Phương Thanh

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Phú Thọ đã thành lập mới 206 Công đoàn cơ sở; giới thiệu 10.840 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, trong đó có 7.158 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.



Đến hết năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ quản lý trực tiếp và phân cấp quản lý 1.687 Công đoàn cơ sở với 138.911 đoàn viên; tỷ lệ tập hợp đoàn viên đạt 97,16%.

Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2023 - 2028 đánh dấu những nỗ lực, thành tựu cơ bản của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trong 5 năm qua. Ảnh: Phương Thanh

Công đoàn Phú Thọ nhiệm kỳ mới phấn đấu tăng thêm 160.000 đoàn viên

Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 đưa ra chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu phát triển tăng thêm 160.000 đoàn viên; 100% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thường xuyên sử dụng 20 lao động trở lên, hoạt động ổn định thành lập tổ chức Công đoàn.

Ít nhất 85% trở lên doanh nghiệp, đơn vị (có tổ chức Công đoàn) đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật, trong đó có 50% trở lên đạt loại B.

Ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp…

Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phương Thanh

Để hoàn thành những chỉ tiêu đề ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tập trung vào 3 nhóm giải pháp đột phá: Tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; xây dựng đội ngũ Chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.