Công ty AIC đấu thầu những thiết bị gì ở Long An để nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy bị kỷ luật cảnh cáo?

Không chỉ thâu tóm hàng chục gói thầu y tế, giáo dục ở nhiều tỉnh thành khác Công ty AIC còn từng trúng gói thầu cung cấp trang thiết bị và xây lắp trạm quan trắc môi trường trị giá gần 84 tỷ đồng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An vào năm 2019.

Công ty AIC trúng gói thầu gần 84 tỷ đồng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Ngày 16/6, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Công ty AIC từng trúng gói thầu cung cấp trang thiết bị và xây lắp trạm quan trắc môi trường trị giá gần 84 tỷ đồng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An - nơi Công ty AIC trúng thầu cung cấp trang thiết bị và lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường tự động và các thiết bị phục vụ quan trắc môi trường. Ảnh: M.H

Cụ thể, theo nguồn tin, ngày 15/5/2019, ông Phan Nhân Duy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An (hiện đã chuyển công tác), ký Thông báo số 526/TB-STNMT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp trang thiết bị và lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường tự động và các thiết bị phục vụ quan trắc môi trường".

Trước đó, ngày 14/5/2019, ông Phan Nhân Duy đã ký Quyết định số 812/QĐ-STNMT để phê duyệt cho Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) trúng gói thầu có giá lên đến 83.690.000.000 đồng. Có 2 nhà thầu bị loại là Công ty CP BVA và Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Kim Ngân. Lý do bị loại là không đạt yêu cầu về nguồn lực tài chính, kinh nghiệm và nhân sự chủ chốt.

Mặc dù là gói thầu có giá trúng lớn, đấu thầu rộng rãi nhưng so với giá dự toán thì tỷ lệ tiết kiệm (giảm giá) cho ngân sách Nhà nước lại quá thấp, chỉ đạt 62,8 triệu đồng (tức 0,07%). Cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, việc phải bỏ số tiền ngân sách gần 84 tỷ đồng để mua thiết bị xây lắp tạm quan trắc môi trường ở Long An là số tiền quá lớn, cao hơn nhiều so với địa phương khác.

Trong khi đó, vào tháng 7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai mua sắm thiết bị quan trắc và phân tích môi trường của AIC với giá 26,7 tỷ đồng. Tháng 11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cũng mua Trạm quan trắc tự động của AIC với giá 69,5 tỷ đồng. Tháng 11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cũng mua "hệ thống quan trắc môi trường tự động" của AIC với giá 63,6 tỷ đồng…

Tuy nhiên, thời điểm đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An không cung cấp chi tiết danh sách hàng hóa, thiết bị nên không thể so sánh giá cả. "Ngoài ra, việc giá thiết bị trong đấu thầu cao thấp khác nhau còn tùy thuộc vào phần mềm, linh kiện, thời gian bảo hành, bảo trì, đào tạo, truyền thông…", nguồn tin nói.

Nguyên Phó Bí tư Tỉnh ủy Long An Trần Văn Cần bị kỷ luật cảnh cáo do có liên quan Công ty AIC

Từ ngày 12 đến ngày 14/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp Kỳ thứ 42. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Cần, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An vì có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Theo UBKT Trung ương, ông Cần đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo đánh giá từ cơ quan kiểm tra của Đảng, vi phạm của các cá nhân trên gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Văn Cần.

Tham khảo thêm