Công ty CP Daso Hải Phòng: Bầu chủ tịch HĐQT trái pháp luật và làm giả con dấu

Nhà đầu tư chiến lược bội tín?

Theo tài liệu có trong hồ sơ và xác minh nội dung đơn cho thấy, công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa từ cuối năm 2005 với số vốn điều lệ 18 tỷ đồng. Trong doanh nghiệp này hiện Nhà nước vẫn là cổ đông nắm giữ 37,58% cổ phần.

Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng là một doanh nghiệp khá nổi tiếng ở Hải Phòng những năm đầu thập niên 2000 với đà ăn nên làm ra, sở hữu nhiều cửa hàng có vị trí đắc địa, nhiều diện tích "đất vàng" giữa trung tâm thành phố.

Một dãy nhà mặt đường của Công ty CP Cung ứng Tàu biển HP đang được bà Đặng Thị Hồng Hải cho thuê.

Năm 2008, công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng có dự tính xây dựng trung tâm tài chính- thương mại tại số 30 Trần Phú, Hải Phòng. Để có nguồn vốn xây dựng, Công ty kêu gọi sự hợp tác từ các đối tác là các tập đoàn kinh tế lớn. Tại thời điểm đó, tập đoàn DASO là thương hiệu lớn, được Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng tin tưởng mời gọi đầu tư.

Để trở thành nhà đầu tư chiến lược, được mua toàn bộ số cổ phần ngân quỹ tương ứng 23,14% vốn điều lệ của công ty với giá ưu đãi mà không phải tham gia đấu giá, Công ty CP Daso Hải Phòng (công ty thành viên của tập đoàn Daso) cam kết thu xếp tài trợ 140 tỷ đồng tiền vốn vay cho dự án nói trên. Để bảo đảm cho cam kết này, Công ty Daso Hải Phòng phải thực hiện việc ký quỹ số tiền 7 tỷ đồng tại ngân hàng.

Mục đích của việc ký quỹ này là nhằm đảm bảo để Công ty CP Daso Hải Phòng thu xếp nguồn tài trợ vốn cho dự án xây dựng tại 30 Trần Phú như đã nói ở trên.

Thế nhưng, ngày 18/6/2008 (chỉ sau 5 ngày ký quỹ), sau khi đã mua được số cổ phần ưu đãi nói trên, bà Đặng Thị Hồng Hải, đại diện cho Cty CP Daso Hải Phòng đã rút toàn bộ số tiền ký quỹ 7 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng VPBank Hải Phòng.

Theo tại liệu của cơ quan điều tra, vào thời điểm bà Hải rút hết số tiền ký quỹ, Công ty CP Daso chưa trình cho chi nhánh ngân hàng VPBank Hải Phòng bất cứ tài liệu gì liên quan đến hồ sơ xây dựng dự án trên, do vậy chi nhánh ngân hàng không có cơ sở để cam kết cho Cty này vay tiền để xây dựng dự án trung tâm Tài chính- Thương mại tại 30 Trần Phú.

Cổ đông và người lao động ở đây cho rằng, việc bà Hải đưa ra lời cam kết tài trợ 140 tỷ đồng tiền vốn vay cho dự án trung tâm Tài chính- Thương mại chỉ là cái bánh vẽ để được mua 23,14% vốn điều lệ của công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng với giá ưu đãi mà không phải tham gia đấu giá mà thôi.

Trụ sở Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng nằm giữa trung tâm thành phố Hải Phòng hơn 10 năm nay do tranh chấp, vẫn bị niêm phong, không hoạt động gây lãng phí lớn.

Theo cam kết, nếu Công ty CP Daso Hải Phòng không thu xếp được khoản vay 140 tỷ đồng vốn vay cho dự án thì sẽ mất 7 tỷ đồng tiền đặt cọc, nhưng ngay cả khoản tiền đặt cọc này cũng đã bị bà Hải tìm cách rút khỏi ngân hàng ngay sau đó ít ngày, gây bức xúc cho cổ đông và người lao động trong công ty.

Nhiều lần cổ đông và người lao động công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng đã có đơn đề nghị UBND thành phố Hải Phòng xem xét lại việc bán 23,14% cổ phần ngân quỹ cho Cty CP Daso Hải Phòng khi công ty Cty CP Daso Hải Phòng vi phạm cam kết, nhưng không được giải quyết.

Làm giả con dấu công ty

Trong đơn kêu cứu, nhiều cổ đông và người lao động phản ánh, bước được chân vào công ty, bà Đặng Thị Hồng Hải bắt đầu tìm cách thao túng doanh nghiệp và cũng từ đây, sóng gió ở công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng không lúc nào ngớt suốt hơn 10 năm qua.

Ngày 15/7/2010, ông Ngô Văn Thẳng và bà Đặng Thị Hồng Hải đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tại đại hội này, bà Đặng Thị Hồng Hải được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Văn Thẳng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc. Tuy nhiên, Đại hội này đã bị nhiều cổ đông phản đối và khởi kiện ra tòa án đề nghị tuyên hủy do việc tổ chức đại hội có nhiều vi phạm.

Kết quả, 2 cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên hủy, không công nhận Đại hội đồng cổ đông ngày 15/7/2010 nói trên do vi phạm luật doanh nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc, bà Đặng Thị Hồng Hải không còn là Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Văn Thẳng không còn là Tổng Giám đốc của Cty theo phán quyết của Tòa.

Thời gian này, giữa bà Đặng Thị Hồng Hải và ông Ngô Văn Thẳng phát sinh mâu thuẫn, do đó, ông Ngô Văn Thẳng không bàn giao con dấu của công ty cho bà Hải.

Sau đó, tại công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng xuất hiện con dấu mới được đóng trên một số tài liệu do bà Đặng Thị Hồng Hải ký tên. Nghi ngờ bà Hải làm và sử dụng dấu giả của Công ty, cổ đông và người lao động công ty đã tố cáo hành vi trên tới Công an Hải Phòng.

2 chiếc xe nhãn hiệu Toyota mới tinh, trị giá tiền tỷ nhưng do tranh chấp nội bộ công ty, bị niêm phong hơn 10 năm nay không hoạt động, trở thành đống sắt vụn, gây lãng phí lớn tiền bạc của nhà nước và cổ đông.

Theo Kết luận giám định của Phòng khoa học hình sự CATP Hải Phòng thì hình con dấu trong các văn bản có chữ kí của bà Đặng Thị Hồng Hải trong bộ tờ khai Hải quan điện tử số 5 ngày 3/11/2011, Công văn gửi Cục thuế TP Hải Phòng số 113/CV-CUTB ngày 10/10/2011 và hình con dấu lưu trữ tại CATP Hải Phòng của Cty CƯTB Hải Phòng do ông Ngô Văn Thẳng (dấu thật) cung cấp không phải do cùng một con dấu đóng ra; trong đó có 1 con dấu có họa tiết bị méo mó và 1 con dấu có đường kính phi là 38mm (theo qui định, kích thước con dấu của doanh nghiệp đường kính là 36mm- NV)".

Từ tố cáo của người lao động và kết quả xác minh, ngày 12/6/ 2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công An TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức xảy ra tại Cty CƯTB Hải Phòng".

Tuy nhiên, ngày 17/2/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra thông báo số 299/TB-PC46(Đ7) với nội dung: "Ngày 17/2/2016, vụ án làm và sử dụng con dấu giả của tổ chức xảy ra tại công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) – Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 20/QĐTĐCĐTVA – PC46"?!.

Từ thông báo của Công an Hải Phòng, vụ việc tranh chấp giữa các nhóm cổ đông, người lao động trong công ty với bà Đặng Thị Hồng Hải càng trở nên căng thẳng. Người lao động bức xúc, không đồng tình và thừa nhận bà Đặng Thị Hồng Hải là Chủ tịch HĐQT. Ngược lại, bà Đặng Thị Hồng Hải vẫn tiếp tục các hoạt động tại công ty với tư cách của Chủ tịch HĐQT.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này