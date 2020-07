Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng: Tráo đổi trái luật người đại diện, đẩy người lao động ra đường (Bài 1)

Báo NTNN/Dân Việt nhận được đơn kêu cứu của tập thể lao động Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng về việc Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 tráo đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty không đúng qui định của pháp luật nhưng lại không sửa sai, khiến người lao động bị đẩy ra đường.



Người lao động tại Cửa hàng số 1+3 Cầu Đất đã bị bà Đặng Thị Hồng Hải đẩy ra đường để cho kinh doanh đồ chơi

Từ việc vô cớ cách chức giám đốc, người đại diện theo pháp luật

Xác minh nội dung đơn thư, qua hồ sơ, tài liệu các bên cung cấp, được biết, Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng vốn là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa năm 2005 có lợi thế được kế thừa quyền sử dụng và khai thác quỹ nhà kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước ở 11 vị trí đắc địa, mặt đường trên một số tuyến phố chính của Hải Phòng.

Cũng từ lợi thế nói trên, năm 2010, xuất hiện một nhóm cổ đông mới là người ngoài công ty đã nhận chuyển nhượng cổ phần để bước chân vào doanh nghiệp.

Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2010-2015, 4 thành viên đã được bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT), trong đó bà Nguyễn Thị Tuyết Len có số phiếu cao nhất và tiếp tục được giữ chức vụ Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty với 100% cổ đông biểu quyết bầu. 3 thành viên còn lại là 3 cổ đông mới, trong đó ông Ngô Văn Thẳng được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Ngay sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Văn Thẳng cùng 2 thành viên HĐQT mới đã đưa bà Đặng Thị Hồng Hải (người mới nhận chuyển nhượng cổ phần nhưng chưa có giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty) vào họp HĐQT và bổ nhiệm bà Hải vào thành viên HĐQT. Sau đó bổ nhiệm bà Hải làm Giám đốc đại diện theo pháp luật và miễn nhiệm chức danh này đối với bà Len (giám đốc cũ) mà không có một lý do gì.

Tuy nhiên, việc làm của ông Thẳng và HĐQT của Công ty không được cơ quan đăng ký kinh doanh của Hải Phòng chấp nhận vì cả 2 quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm nói trên chưa được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Để tiếp tục giành quyền kiểm soát Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng, ngày 28/5/2013, nhóm cổ đông của ông Thẳng và bà Hải đã triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để lấy phiếu biểu quyết thông qua 2 quyết định nói trên. Tuy nhiên, chỉ có 22 cổ đông tương đương với hơn 41.000 cổ phần (chiếm 76,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) tham dự Đại hội.

Các cổ đông đã thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với số biểu quyết đồng ý tương ứng 37.549 cổ phần, đạt 91,37% tổng số phiếu biểu quyết đối với các nội dung: Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Len; Thông qua việc phê chuẩn Quyết định số 80/2011/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Hải là Giám đốc- đại diện theo pháp luật của Cty CP CNP HP.

Tuy nhiên, kết quả của Đại hội đồng cổ đông nói trên đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của nhóm cổ đông cũ của Công ty (với tỷ lệ sở hữu 35% cổ phần), do đó, vụ việc phải đưa ra Tòa án để giải quyết. Nguyên đơn của vụ án là một số cổ đông cũ của Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng đã đề nghị Tòa án tuyên hủy các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường với lý do mà các cổ đông này đưa ra là Đại hội nói trên đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng về trình tự, thủ tục, thành phần tham dự. Trong đó có việc cố tình ngăn cản gần 100 cổ đông chính thức không được vào dự Đại hội, vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của các cổ đông trong việc tham dự Đại hội, quyền biểu quyết… dẫn đến các nghị quyết của Đại hội cũng không có giá trị pháp lý.

Đến cuộc chiến kéo dài ngót 10 năm

Từ đó, cuộc chiến giành quyền điều hành, quản lý Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng đã diễn ra trường kỳ suốt 10 năm qua. Ngoài mâu thuẫn nảy lửa giữa hai người phụ nữ là bà Nguyễn Thị Tuyết Len và bà Đặng Thị Hồng Hải đối với quyền quản lý doanh nghiệp, đã có lúc tranh chấp tại Công ty lên tới đỉnh điểm. Tranh chấp tạo nên những xung đột gay gắt giữa tập thể người lao động và cổ đông cũ ra sức bảo vệ quyền lao động và quyền kinh doanh của công ty tại các cửa hàng với nhóm cổ đông mới do bà Hải thâu tóm, gây nên cảnh hỗn loạn, mất an ninh trật tự địa phương.

Cảnh tượng hỗn loạn trong một lần các cổ đông và người lao động tranh chấp tại nơi làm việc (Ảnh: Vũ Thị Hải)



Đến giữa tháng 7/2017, trải qua 3 cấp tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, TAND các cấp đã tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn về hủy bỏ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/5/2013 của Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng.

Sau khi có bản án phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, Cục thi hành án dân sự TP.Hải Phòng đã ban hành nhiều quyết định thi hành án nhưng đều phải thu hồi do việc thi hành án sai đối tượng và nội dung thi hành án vượt quá nội dung của các bản án đã tuyên.

Đơn cử như quyết định thi hành án số 357/QĐ-THA ngày 26/5/2015 đã bị thu hồi bởi quyết định số 143/QĐ-CTHADS ngày 28/6/2018 do có nội dung vượt quá nội dung của bản án đã tuyên như việc yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng và ra thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty… trong khi quyết định được nêu tại các bản án sơ thẩm, phúc thẩm và quyết định giám đốc thẩm không có nội dung này. Cho đến nay, cơ quan thi hành án cũng chưa ban hành được quyết định thi hành án nào khác.

Sau khi các quyết định thi hành án bị thu hồi, ngày 24/12/2018, bà Đặng Thị Hồng Hải đã trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Bộ hồ sơ gồm: Quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Hải giữ chức vụ Giám đốc- người đại diện theo pháp luật của Cty CPCNPHP do ông Ngô Văn Thẳng thay mặt HĐQT ký bổ nhiệm ngày 21/11/2011, Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cty CPCNPHP (bà Đặng Thị Hồng Hải thay bà Nguyễn Thị Tuyết Len) do ông Ngô Văn Thẳng ký ngày 22/11/2011, Biên bản họp HĐQT ngày 21/11/2011, Biên bản hop Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/5/2013, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/5/2013, Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật do ông Ngô Văn Thẳng ký ngày 30/6/2014 , Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thông tin đăng ký thuế do bà Đặng Thị Hồng Hải ký ngày 23/8/2018.

Tại thời điểm này, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trên cổng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng được xác định là bà Nguyễn Thị Tuyết Len nhưng trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nói trên không có giấy ủy quyền của bà Nguyễn Thị Tuyết Len cho bà Đặng Thị Hồng Hải. Mặt khác, các văn bản có trong hồ sơ được ban hành và ký rải rác từ các năm 2011, 2013, 2018 và không được đóng dấu pháp nhân.

Ngay trong ngày hôm đó, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng đã thụ lý và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 choCông ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty này từ bà Nguyễn Thị Tuyết Len sang bà Đặng Thị Hồng Hải.

Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng ngày 24/12/2018 nói trên đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía Công ty.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Ngô Văn Thẳng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng, khẳng định cho đến thời điểm hiện tại, ông vẫn đang là Chủ tịch HĐQT của Công ty và ông chưa bao giờ có văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 4 cho bất kỳ ai, việc cá nhân nào cho rằng có việc ủy quyền này là hoàn toàn bịa đặt.

Ông Thẳng cũng khẳng định, bà Đặng Thị Hồng Hải tự ý đi nộp hồ sơ và không thông báo gì cho ông với tư cách là Chủ tịch HĐQT; những văn bản trong hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ tư do bà Hải nộp không phải là ý chí thống nhất của HĐQT và Ban giám đốc Công ty tại thời điểm tháng 12/2018.

Bởi lẽ, theo ông Thẳng, các tài liệu trên được ban hành rải rác trong một thời gian quá dài (từ 2011 đến 2018), mỗi văn bản khi phát hành lại phải tuân thủ các qui định của pháp luật ở từng thời điểm ban hành, nên không thể lấy văn bản đó để áp dụng ở thời điểm tháng 12/2018.

Về Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật số 18/2014, ông Ngô Văn Thẳng thừa nhận ông có ký vào tờ thông báo này, nhưng sau khi ký xong thì nội bộ công ty có sự tranh chấp, mâu thuẫn nên ông đã chỉ đạo không đóng dấu công ty và không phát hành ra bên ngoài, không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.