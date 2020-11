Công ty Điện lực Đắk Nông: Nỗ lực cung ứng điện, góp phần phát triển kinh tế vùng biên

Với địa hình chủ yếu là rừng núi, đường dây tải điện phần lớn trải dài trên khu vực rừng nên việc cấp điện ổn định, liên tục cho các xã biên giới là sự nỗ lực rất lớn đối với PC Đắk Nông. Việc đầu tư nâng cấp hệ thống điện khu vực này không chỉ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của người dân mà còn đảm bảo công tác an ninh – quốc phòng.

Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức là một xã miền núi, trung tâm xã cách cửa khẩu quốc gia Bu Prăng khoảng 15 km, bên kia là nước bạn Campuchia. Thời gian qua, PC Đắk Nông rất quan tâm và ưu tiên nhiều dự án, công trình cấp điện ổn định cho khu vực huyện biên giới này, cụ thể như: Công trình cấp điện ổn định dân di cư tự do; nâng công suất chống quá tải lưới điện khu vực huyện Tuy Đức; hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực huyện Tuy Đức… Nhờ đó, đến nay 100% thôn, bon trên địa bàn xã biên giới đều được sử dụng điện lưới quốc gia.

Công nhân PC Đắk Nông sửa chữa hệ thống điện cho người dân vùng biên giới

Để đảm bảo cấp điện ổn định phát triển kinh tế vùng biên giới, cũng như nâng cao chất lượng cung cấp điện cho nước bạn Campuchia, PC Đắk Nông đã xây dựng đường dây trung áp đấu nối từ cửa khẩu Bu Prăng tới ranh giới Campuchia. Đồng thời thực hiện các công trình nâng cao chất lượng cung cấp điện như: Thay dây dẫn trung áp từ FCO400-14 đến DCL400-24 với chiều dài hơn 10,5 km; lắp đặt tụ bù trung áp với công suất bù 600kVAr; thực hiện thay quả sứ…

Ngoài ra, thực hiện dự án cải tạo lưới điện phân phối nông thôn (kFW) giai đoạn 1, PC Đắk Nông đã xây dựng mới 2,9 km và cải tạo 24,6 km đường dây trung áp, tạo mạch liên lạc giữa trạm 110kV Đắk R'lấp, trạm 110kV Đắk Song. Với phương án này, khi có sự cố tại trạm 110kV Đắk Song, Công ty thực hiện chuyển lưới điện trung áp cấp điện khu vực huyện Tuy Đức và nước bạn Campuchia sang nhận điện tại trạm 110kV Đắk R'lấp. Từ đó, cải thiện chất lượng điện áp cho khu vực huyện Tuy Đức và góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho tỉnh Mondulkiri (vương quốc Campuchia).

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cấp điện và phát triển lưới điện vùng biên, năm 2020, PC Đắk Nông đã triển khai đầu tư các công trình và các hạng mục công trình sửa chữa lớn với tổng nguồn vốn hơn 10 tỷ đồng. Mới đây, PC Đắk Nông đã hoàn thành thi công và đóng điện, đưa một số các hạng mục công trình vào vận hành tại các xã vùng biên giới, huyện Tuy Đức. Đó là Công trình xây dựng mới đường dây trung áp cấp điện cho TBA T898 (100kVA22/0,4kV) san tải giảm bán kính cấp điện cho TBA T474 (ĐD471ĐSO) tại thôn 6, xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức. Công trình xây dựng mới đường dây trung áp cấp điện cho TBA XDM T2 (100kVA-22/0,4kV) san tải cho TBA T96 (ĐD471ĐRL2) cấp điện cho bon Phung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức. Công trình xây dựng mới TBA T899 (100kVA-22/0,4kV) và đường dây hạ áp san tải cho TBA T371 (ĐD471ĐSO) cấp điện cho thôn 3 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Công trình xây dựng mới TBA T900 (100kVA-22/0,4kV) và đường dây hạ áp san tải cho TBA T399 (ĐD471ĐSO) cấp điện cho làng Thanh niên lập nghiệp thuộc bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Điện giúp người dân vùng biên giới chủ động bơm tưới cây trồng với chi phí đầu tư thấp hơn, năng suất cao hơn

Ông Điểu Dray, Trưởng bon Bu Prăng 1, xã Quảng Trực (Tuy Đức), cho biết: "Bon Bu Prăng 1 hiện có 88 hộ, 336 nhân khẩu, chủ yếu là người M'nông sinh sống. Trước đây, khi chưa có điện, đời sống, sinh hoạt của người dân có nhiều khó khăn trong sản xuất. Cũng do chưa có điện nên không có các thiết bị nghe nhìn như ti-vi, loa phát thanh… từ đó hạn chế trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho bà con. Đến nay 100% số hộ dân trên địa bàn đã được cấp điện. Người dân thuận lợi trong sản xuất, tưới tiêu, năng suất cây trồng tăng lên và các thông tin tuyên truyền cũng được phổ biến kịp thời".

Với địa hình chủ yếu là rừng núi và thời tiết thường xuyên mưa, gió nên việc cung cấp điện và xử lý sự cố lưới điện khu vực huyện Tuy Đức cũng gặp nhiều khó khăn. Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, PC Đắk Nông đã chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra các xuất tuyến đang quản lý, kiểm tra định kỳ trạm biến áp; sử dụng camera nhiệt kiểm tra tiếp xúc, đo nhiệt độ các mối nối, kiểm tra nhiệt độ của các máy biến áp đang vận hành để kịp thời xử lý các vị trí xung yếu có nguy cơ tiềm ẩn trên lưới điện, nhằm hạn chế thấp nhất các sự cố có thể xảy ra.

Ông Phan Văn Lương, Đội trưởng Đội quản lý đường dây và trạm biến áp xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, chia sẻ: "Với hệ thống lưới điện đi qua các khu vực rừng núi, địa hình hiểm trở và dân cư thưa, sinh sống không tập trung nên việc đầu tư lưới điện cũng như công tác quản lý vận hành lưới điện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực của PC Đắk Nông, đến nay hệ thống lưới điện đã đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho người dân".

Đặc thù là vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, do vậy PC Đắk Nông đã tăng cường tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức như: Phát tờ rơi, phát thanh, lồng ghép các buổi tuyên truyền về an toàn trong sử dụng điện, hạn chế tai nan điện. Tuyên truyền về an toàn hành lang lưới điện, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn các công trình điện; đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý lưới điện xử lý, giải phóng các vi phạm nhằm bảo đảm an toàn hành lang lưới điện. Cùng với công tác tuyên truyền, PC Đắk Nông còn thực hiện phát quang, chặt tỉa cây vi phạm khoảng cách an toàn đường dây và cây trồng ngoài hành lang an toàn có nguy cơ đổ vào đường dây…

Với trách nhiệm của ngành, thời gian tới, PC Đắk Nông tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc khách hàng, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, cấp điện ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.