PC Đắk Nông: Tập trung hoàn thành nhiệm vụ, cán đích mục tiêu năm 2020

Tính đến hết tháng 9/2020, tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh Đắk Nông đạt hơn 395,39 triệu kWh, đạt 97,89% so với kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm so với kế hoạch năm, cụ thể trong 09 tháng đầu năm 2020, trong 1383 TBA công cộng toàn Công ty có 210 TBA có tổn thất >5% (giảm 88 TBA so với năm 2019, giảm 40 TBA so với kế hoạch năm 2020); 24 TBA có tổn thất >7% (giảm 29 TBA so với năm 2019, giảm 6 TBA so với kế hoạch năm 2020).



Các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng của Công ty Điện lực Đắk Nông đều có chuyển biến tốt. Tính đến 30/09/2020, toàn Công ty có 149.284 khách hàng thanh toán qua ngân hàng và tổ chức trung gian thu hộ, chiếm 96,80% tổng số hóa đơn thu được. Có 63.271 hóa đơn thanh toán không dùng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 41,03% trên tổng số hóa đơn thu được, tăng 4,03% so kế hoạch quý, tổng số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 63,25%.

PC Đắk Nông không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Tình hình cung cấp điện qua TBA chuyên dùng 9 tháng đầu năm 2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn Công ty Điện lực Đắk Nông thực hiện 77 công trình, tổng thời gian thực hiện cho các công trình là 189 ngày, thời gian trung bình 2,45 ngày/công trình (hoàn thành vượt chỉ tiêu so với kế hoạch giao). Đối với cung cấp điện qua TBA công cộng Công ty thực hiện tổng số 5.783 vụ, 100% số vụ giải quyết đúng quy định.

Trong quý III, Công ty Điện lực Đắk Nông không ngừng ứng dụng CNTT trong công tác KD&DVKH, nâng cao công tác chăm sóc khách hàng. Toàn công ty thu thập được 158.187 số điện thoại của khách hàng, chiếm tỉ lệ 95,69% tổng số khách hàng; thu thập 56.004 địa chỉ email của khách hàng, chiếm tỉ lệ 33,88% tổng số khách. Bên cạnh đó, dịch vụ điện trực tuyến trong 9 tháng đầu năm 2020 cũng được khách hàng quan tâm sử dụng, Công ty Điện lực Đắk Nông đã tiếp nhận 19.404 phiếu yêu cầu qua các kênh như: CPCCC, Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Nông, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông…Toàn Công ty Điện lực Đắk Nông số khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ điện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia trong 9 tháng đầu năm 2020 là 10.904 phiếu, đạt tỷ lệ 56,19% so với tổng số phiếu tiếp nhận, tăng 36,19% so với hế hoạch năm 2020 EVNCPC giao (KH năm EVNCPC giao ≥20%).

Điện lực Gia Nghĩa kiểm tra, khắc phục sự cố trên lưới, bảo đảm cấp điện ổn định, chất lượng

Năm 2020, thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là "Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020", và chủ đề năm của Tổng công ty Điện lực miền Trung là "Năm an toàn lao động", Công ty Điện lực Đắk Nông đã và sẽ không ngừng đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, tiếp tục đưa khoa học - công nghệ vào quản lý vận hành lưới điện, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương. Song song với đó, Công ty cũng sẽ tập trung các giải pháp để nâng cao đời sống của người lao động. Công ty Điện lực Đắk Nông đặt mục tiêu sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính của Tổng công ty giao trong năm 2020 như: Sản lượng điện thương phẩm cán mốc 600 triệu kWh; chỉ tiêu tiếp cận điện năng dưới 4 ngày làm việc; tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 90%.

Nhân viên PC Đắk Nông bảo trì hệ thống lưới điện

Để về đích trong những tháng cuối năm, PC Đắk Nông chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố, tập trung thực hiện các giải pháp điều hành lưới điện nhằm phát huy ưu thế, điểm mạnh riêng của từng đơn vị. Triển khai công việc theo từng giai đoạn cụ thể, với những hạng mục chi tiết phải có lịch phân công theo ngày. Đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của các khách hàng tiêu thụ điện lớn để có phương án điều hành hợp lý, đặc biệt là các nhà máy, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh như: Khu công nghiệp Tâm Thắng, Khu công nghiệp Alumin Nhân Cơ… Với chỉ tiêu tổn thất điện năng, các Điện lực có đường dây trung áp tổn thất cao hơn 3%, TBA công cộng có tổn thất cao hơn 7%, cần khẩn trương rà soát, phân tích rõ nguyên nhân và triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật, kinh doanh, phấn đấu đến cuối năm 2020, cơ bản không có TBA công cộng tổn thất hơn 7% và đường dây trung áp tổn thất hơn 3%.

Ngoài ra, trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, các Điện lực đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các dịch vụ điện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và nâng cao số lượng khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, đối với việc thu nộp tiền điện, cần tiếp tục bám sát địa bàn, đánh giá sản lượng điện tiêu thụ nhằm phân tích khả năng tài chính (do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) của doanh nghiệp để bảo đảm khả năng thanh toán tiền điện theo kỳ, kịp thời, đúng hạn. Tuyệt đối không để xảy ra dư nợ khó đòi, nợ xấu. Đối với công tác kỹ thuật - an toàn, các đơn vị tăng cường các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm các chỉ tiêu, độ ổn định cung cấp điện, không nên dựa vào các chỉ tiêu miễn trừ. Rà soát lại toàn bộ các TBA đang vận hành quá tải, các khách hàng đang bị ảnh hưởng điện áp thấp để có kế hoạch cải tạo, nâng cấp xử lý dứt điểm trong năm 2020.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, Công ty yêu cầu các Điện lực tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng làm việc trên lưới khi chưa có phiếu, lệnh công tác. Phấn đấu thực hiện mục tiêu cấp điện an toàn và ổn định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Cùng với đó không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai mạnh mẽ việc thực hiện các dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, thực hiện mực tiêu hiện đại hóa ngành điện.