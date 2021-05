Công ty mẹ Vinafood 2 lỗ luỹ kế hơn 2.300 tỷ đồng

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood 2, UPCoM: VSF) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2020 ghi nhận doanh thu 2.068 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó giá vốn tăng ít hơn giúp lãi gộp tăng 22%, lên hơn 89 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí đồng loạt giảm so với kỳ trước như chi phí bán hàng giảm 26% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7%. Tuy nhiên, doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gạo này ôm lỗ ròng hơn 55 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2020, công ty mẹ VSF đạt doanh thu 9.4445tỷ đồng, giảm 5% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận âm 272 tỷ đồng, ghi nhận năm thứ 8 liên tiếp thua lỗ. Luỹ kế đến ngày 31/12/2020, VSF thua lỗ gần 2.300 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính VSF

Giải trình kết quả kinh doanh, phía VSF cho biết, do chính sách nhập khẩu gạo của các nước có nhiều thay đổi theo khuynh hướng tự do hóa thương mại, gia tăng các rào cản để bảo hộ sản xuất, cạnh tranh gay gắt; việc tạm ngưng xuất khẩu gạo theo chỉ đạo của Chính phủ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong nước và trên phạm vi toàn cầu dẫn đến giảm sản lượng bán.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của VSF ghi nhận gần 4.942 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 28%, xuống còn 525 tỷ đồng. Trong đó, giá gốc thành phẩm chiếm 43% tổng giá trị, ghi nhận hơn 227 tỷ đồng (giảm 39% so với đầu năm) và hàng mua đang đi đường ghi nhận hơn 16,5 tỷ đồng, gấp gần 4 lần.

Nợ phải trả tại thời điểm này giảm 11%, xuống còn 2.009 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn 1.406 tỷ đồng, nợ dài hạn 602 tỷ đồng.

Đáng chú ý, không chỉ thua lỗ, trong năm vừa qua, Vinafood 2 cũng gây ra nhiều vụ lùm xùm trong quá trình quản lý và gây thất thoát tài sản với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, phải kể đến sai phạm liên quan đến dự án bất động sản số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, quận 1, TP. HCM.

Mới đây, ngày 10/3/2021, HĐQT Vinafood 2 đã ra Nghị quyết gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với lý do cần có thời gian chỉnh sửa điều lệ tổng công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, ban quyết soát phù hợp với Luật doanh nghiệp. Thời gian tổ chức sẽ được xác định và thông báo sau, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.