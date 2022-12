Công ty TNHH Tỷ Hùng: Năm 2023 vẫn chỉ duy trì khoảng 600 lao động

Ngày 21/12, đoàn khảo sát của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) do ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH dẫn đầu đã có chuyến đến thăm, làm việc cùng lãnh đạo Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân, TP.HCM).

Đây là công ty có khoảng 1.800 lao động thời điểm trước ngày 31/10, sau đó, vì khó khăn về đơn hàng, công ty đã phải chấm dứt hợp đồng lao động với 1.185 người lao động từ 1/12.

Duy trì khoảng 600 lao động trong năm 2023

Chia sẻ với lãnh đạo Bộ LĐTBXH, bà Phạm Thị Út - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Tỷ Hùng cho biết, Tỷ Hùng là công ty cổ phần có vốn đầu từ Đài Loan. Tại Việt Nam, Tỷ Hùng có ba doanh nghiệp tại TP.HCM, Bến Tre và Đồng Tháp.

Đoàn công tác của Bộ LĐTBXH tại Công ty TNHH Tỷ Hùng (huyện Bình Tân, TP.HCM). Ảnh: Mỹ Quỳnh

Sau đại dịch Covid-19, công ty này gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn sắp xếp, ổn định để công nhân yên tâm sản xuất. Tuy nhiên, từ giữa năm 2022, công ty bắt đầu bị ảnh hưởng nặng nề, đơn hàng giảm mạnh. Trước đây, mỗi tháng công ty nhận từ 200 - 250 ngàn đôi giày/tháng, nhưng sau đó đơn hàng chỉ còn 60-70 ngàn đôi/tháng. Vì không thể cầm cự, công ty buộc phải thu hẹp sản xuất, chỉ giữ lại 658 người (bao gồm nhân viên hành chính, công nhân phòng mẫu và một vài chuyền sản xuất nhỏ).

"Dự kiến năm tới, công ty vẫn sẽ có đơn hàng từ đối tác, nhưng số lượng không đủ để cho 3 doanh nghiệp hoạt động. Do đó, chúng tôi sẽ rót các đơn hàng về các tỉnh làm. Trong trường hợp tình hình kinh doanh tốt hơn, nếu có đơn hàng đủ để doanh nghiệp ở TP.HCM hoạt động thì sẽ có chiến lược, nhưng hiện Ban giám đốc chưa có lộ trình trong năm tới như thế nào. Dù thế nào, doanh nghiệp ở TP.HCM vẫn duy trì khoảng 500-600 người. Bởi đại đa số những người còn lại đều làm ở chuyền nhỏ hoặc khai thác mẫu, khi có đơn hàng, công nhân khai thác mẫu sẽ làm mẫu để gửi về các tỉnh thực hiện", bà Út cho biết.

Bà Phạm Thị Út - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Tỷ Hùng chia sẻ những khó khăn với đoàn khảo sát của Bộ LĐTBXH. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Bà Út chia sẻ thêm, công nhân là tài sản vô giá của nhà máy, nên khi phải quyết định cho họ nghỉ việc là điều hết sức khó khăn. Sau khi thỏa thuận với Ban giám đốc, tất cả công nhân nghỉ việc đều được đảm bảo quyền lợi, lương thưởng đúng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, công nhân cũng nhận được các phần quà từ công đoàn, liên đoàn lao động quận...

Hơn một nửa lao động chưa có nhu cầu tìm việc

Bà Lê Thị Kiều Phượng - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin Công ty TNHH Tỷ Hùng cắt giảm lao động, trung tâm đã tới tiếp cận, trao đổi và xây dựng kế hoạch giới thiệu việc làm cho người lao động.

Theo đó, trong những ngày công ty trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đều cử nhân sự xuống tiếp cận, tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn việc làm và dạy nghề...

Kết quả, có 1.118 lao động được hướng dẫn, trong đó có 776 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp ở TP.HCM, 204 về tỉnh đăng ký bảo hiểm thất nghiệp ở địa phương, có 138 lao động chưa đủ điều kiện.

Công nhân Công ty TNHH Tỷ Hùng trong ngày chia tay, rời nhà máy. Ảnh: CNCC

"Trung tâm cũng nhanh chóng tìm các doanh nghiệp có việc làm phù hợp, có mức lương từ 7 -12 triệu đồng để giới thiệu cho công nhân tại Tỷ Hùng. Chúng tôi phát phiếu cho người động điền nhu cầu. Nhưng chỉ có 208 người có nhu cầu tìm việc làm, 628 chưa có nhu cầu xin việc", bà Phượng nói.

Bà Phượng cho biết, dù Trung tâm tư vấn việc làm và nhiều chính sách để người lao động nhận việc, nhưng do thời điểm cận tết, một số người muốn về quê, có người muốn lấy bảo hiểm thất nghiệp... nên tỷ lệ nhận việc thấp. Do đó, trung tâm đã in tờ rơi về thông tin của trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho người lao động, để khi họ trở lại thành phố có thể liên hệ, nhờ trung tâm kết nối việc làm.

Chia sẻ tại buổi khảo sát, ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH rất chia sẻ với những khó khăn mà Công ty Tỷ Hùng phải đối mặt. Theo ông, trong quý 4/2022, vì nhiều yếu tố khách quan như hai thị trường lớn EU và Mỹ bị như lạm phát, lãi suất tăng cao, do chiến tranh... khiến sức tiêu thụ giảm, đơn hàng giảm sút.

Ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH trực tiếp khảo sát những khó khăn của doanh nghiệp để thực hiện các chính sách hỗ trợ. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tuy nhiên, ông đánh giá rất cao việc giải quyết chế độ cho người lao động của Công ty Tỷ Hùng. Theo ông, việc phải giảm tới 1.200 lao động là việc cực chẳng đã, nhưng công ty này vẫn phối hợp với các cơ quan của quận, thành phố để giải quyết chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động đã thể hiện trách nhiệm của công ty với người lao động, trách nhiệm với xã hội.

Bên cạnh đó, các chế độ đối thoại, thực hiện dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể... của Công ty Tỷ Hùng cũng được công ty thực hiện rất tốt.

Ông Thanh cho biết, trong năm 2023 dự báo sẽ còn hết sức khó khăn. Ông mong rằng công ty có thể đàm phán để vượt qua. Dù phía công ty không có đề xuất với lãnh đạo Bộ LĐTBXH, nhưng ông Thanh cho biết, đoàn công tác sẽ khảo sát thật kỹ để có những chính sách hỗ trợ cho người lao động, cho doanh nghiệp trong thời gian tới.