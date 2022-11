Sự thật đằng sau hợp đồng mua bán nợ của Công ty Hưng Thịnh

"Ăn nằm" tại nhà con nợ nếu họ chây ì không trả

Như Dân Việt đã đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc; khởi tố 9 bị can và tạm giam các đối tượng về các tội Cưỡng đoạt, tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Tống Văn Vịnh - Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh cầm đầu.

Theo Công an TP.Hà Nội, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, đầu tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phát hiện trên địa bàn Thành phố xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua tên miền trang web, lập trang facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ "xấu", nợ khó đòi. Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động có quy định "ngầm".

Các đối tượng kéo đến nhà, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ. Ảnh: CACC

Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, các đối tượng cho nhân viên đi gửi thông báo cho con nợ, gửi thông báo cho Công an cơ sở về thời gian đến làm việc.

Các đối tượng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ô tô có dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà con nợ để thị uy, đồng thời đi đông người gây sức ép, chửi bới, đe dọa con nợ.

Nếu con nợ chây ì không trả thì các đối tượng "ăn nằm" tại nhà, tại công ty, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ, gây ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan tổ chức nơi làm việc của con nợ; làm mất uy tín, danh dự buộc những người này phải viết cam kết trả tiền theo kế hoạch, lộ trình mà chúng đưa ra.

Xác định hành vi của các đối tượng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và có xu hướng hoạt động ngày càng công khai, lộng hành, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã chủ động rà soát, thu thập tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động, thủ đoạn của các nhóm đối tượng này.

Quá trình thu thập tài liệu, cơ quan chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng của Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội đến đe dọa đòi tiền của anh Đ.T.A (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Nhóm đối tượng gây sức ép với anh Đ.T.A. Ảnh: CACC

Ngày 1/11/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng gồm: Tống Văn Vịnh (SN 1974, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở số 12 ngõ 43/99 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; nghề nghiệp: Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh); Mai Đại Hoàn (SN 1997, Triệu Thành, Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Văn Tuân (SN 1987, Nga Văn, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Tống Văn Quyền (SN 1987, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Phạm Văn Dũng (SN 1983, nơi cư trú Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Mai Thanh An (SN 1983, Yên Lộc, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Trần Lâm Thế (SN 1996, nơi cư trú Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Phạm Văn Châu (SN 1990, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa; có 01 tiền sự); Tống Văn Minh (SN 1987, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Công an TP.Hà Nội vào cuộc, bắt giữ 9 đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ hồ sơ mua bán nợ gồm: Hợp đồng mua bán nợ số giữa công ty Hưng Thịnh và bà L.T.M, lập ngày 10/10/2022; Thông báo việc mua bán nợ gửi bà L.T.M và công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy cam kết viết tay của anh Đ.T.A viết ngày 22/10/2022; Quyết định của Công ty Hưng Thịnh phân công thu hồi nợ đối với công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy giới thiệu số của công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ.

1 quyển phiếu thu, bên trong có nhiều liên đã sử dụng, có đóng dấu mang tên Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh; 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng) tiền Việt Nam - là tiền Tống Quang Vịnh nhận của anh Đ.T.A ngày 31/10/2022; 114 bộ hồ sơ mua bán nợ nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; 1 xe ô tô Toyota Fortuner; BKS: 30H-922.98 dán biển hiệu công ty mua bán nợ Hưng Thịnh.

Căn cứ lời khai các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định nội dung vụ án như sau: Năm 2010, bà Lê Thị Mai (SN 1969, TT Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) có góp khoản tiền 2,5 tỷ đồng để kinh doanh với công ty TNHH Tin học công nghệ kỹ thuật số do anh Đ.T.A làm Giám đốc.

Sau đó, công ty làm ăn thua lỗ, bà Mai đã nhiều lần gặp vợ chồng anh T.A để đòi số tiền góp vốn nhưng không đòi được.

Sự thực đằng sau hợp đồng mua bán nợ

Qua mạng internet, bà Mai tìm hiểu và biết đến công ty mua bán nợ Hưng Thịnh (Trụ sở tại số 9 ngõ 22 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) nên chủ động liên hệ để thỏa thuận đòi số tiền trên.

Ngày 10/10/2022, bà Mai đã ký hợp đồng với công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng đã góp với anh T.A để công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ.

Cơ quan điều tra làm rõ, đằng sau hợp đồng mua bán nợ này thực chất là đi đòi nợ thuê. Ảnh: CACC

Sau khi ký hợp đồng với bà Mai, Tống Văn Vịnh đã chỉ đạo và trực tiếp cùng các đối tượng trong các ngày 15, 17, 22/10/2022 liên tiếp đến nhà anh T.A để đe dọa, chửi bới anh này và gia đình, gây sức ép để đòi số tiền 2,5 tỷ đồng tiền. Vịnh đọc và yêu cầu anh T.A phải viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng và hẹn phải trả trước 200 triệu đồng vào ngày 29/10/2022. Mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết số tiền 1,5 tỷ.

Đến ngày 29/10/2022, các đối tượng kéo đến nhà anh T.A để đòi tiền nhưng anh T.A chưa có tiền trả nên buộc phải hẹn sang ngày 31/10/2022.

Đến ngày 31/10/2022, Vịnh cùng 2 đối tượng là Nguyễn Văn Tuân, Phạm Văn Dũng đến nhà anh T.A yêu cầu phải nộp số tiền 200 triệu đồng nhưng anh T.A vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền.

Vịnh gọi điện đe dọa rồi gọi về công ty, tăng cường thêm 3 đối tượng là Tống Văn Quyền, Mai Đại Hoàn, Mai Thanh An xuống gây sức ép buộc anh T.A phải trả số tiền như đã viết trong giấy hẹn. Khi Vịnh viết phiếu thu tiền và nhận số tiền 50 triệu đồng thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn như đã nêu trên. Kết quả đấu tranh xác định, bà Lê Thị Mai và Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội chỉ ký hợp đồng bán nợ "giả cách" nhưng không thanh toán tiền mua nợ; sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đi đòi tiền, bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được tiền thì mới ăn chia với nhau theo tỷ lệ thỏa thuận 50/50.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phát hiện các đối tượng Tống Văn Vịnh, Trần Lâm Thế, Mai Thanh An, Phạm Văn Châu, Tống Văn Minh còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.