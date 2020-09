Cột điện "không sắt thép" bị gãy ngang, Điện lực Đà Nẵng nói gì?

Sáng nay (18/9), cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền khiến địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa lớn và gió rất mạnh. Cơn bão không đi trực tiếp vào Đà Nẵng, nhưng sức ảnh hưởng của nó đã khiến nhiều cây cối trên địa bàn bị gãy. Trong đó, hy hữu tại số nhà 102 đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ) có một cây cột điện bị gãy ngang.

Việc cây cối và cột điện bị ngã trong các cơn bão ở Việt Nam là chuyện không hiếm, nhưng hình ảnh cây cột điện ở Đà Nẵng bị gãy sáng nay khi được các trang mạng đăng tải đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng cột điện này "không có thép" nên bị gãy, cột điện bị "ăn bớt thép" nên gãy...

Cột điện ở đường Tôn Đản (Đà Nẵng) sau khi được người dân đục kiểm tra. Ảnh: Lam Hàn

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực (PC) Đà Nẵng cho biết cột điện ở đường Tôn Đản bị gãy vào sáng 18/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 5 làm cây to ngã đè vào đường dây, tác động lực quá lớn kéo gãy cột.

Về việc hình ảnh của cột điện bị gãy không có thép bên trong, ông Võ Hòa - Phó Giám đốc PC Đà Nẵng cho hay, cột điện trước số nhà 102 đường Tôn Đản là cột điện bê tông ly tâm 8,4m thuộc đường dây hạ áp số A1/1/2 thuộc trạm biến áp Ngã Ba Huế 6.

"Đây là cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và TCVN 6284 - 1997, có các sợi thép chịu lực được kéo giãn khi gia công đúc cột tại nhà máy. Khi có lực tác động lớn làm gãy cột, các sợi thép này có xu hướng tụt vào bên trong thân cột (khoảng 1cm, do trước đó đã được kéo giãn). Nguyên nhân chính của việc gãy cột điện là do ảnh hưởng của bão số 5 làm cây to ngã đè vào đường dây, tác động lực quá lớn kéo gãy cột", ông Võ Hòa chia sẻ.

Về tình hình mưa bão, tính đến 14h30 hôm nay (18/9), bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.