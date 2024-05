Trong một cuộc phỏng vấn mới với Jonathan Vigliotti của CBS Sunday Morning, nữ diễn viên 59 tuổi, người từng đóng cùng Perry trong "Friends" đã nhớ về bạn diễn quá cố của mình như là "một trong những người hài hước nhất thế giới". Trước đó, Matthew Perry qua đời vào ngày 28/10 năm ngoái, ở tuổi 54.



"Anh ấy thật sự rất hài hước. Anh ấy chân thành, có một trái tim rộng lớn. Rõ ràng là anh ấy đã phải vật lộn với nhiều khó khăn. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội làm việc thân thiết với anh ấy trong suốt nhiều năm", cô nói.

Courteney Cox "thổn thức" khi nhắc tới bạn diễn "Friends"

Matthew Perry và Courteney Cox cùng mỉm cười tại bữa tiệc trưa của Hiệp hội AFI vào tháng 5/2006. Ảnh: Getty.

Cox giải thích rằng, Perry vẫn hiện diện trong cuộc sống của cô mặc dù không còn ở bên cạnh về mặt thể xác. "Anh ấy đến thăm tôi rất nhiều, nếu chúng ta tin vào điều đó. Tôi nói chuyện với mẹ tôi, cha tôi, và Matthew. Tôi cảm thấy có rất nhiều người - tôi nghĩ họ đang dẫn đường cho chúng ta. Tôi thực sự cảm nhận được Matthew ở xung quanh, chắc chắn rồi", cô nói thêm.

Sau cái chết của Perry năm ngoái do tác dụng cấp tính của ketamine, Cox đã chia sẻ lòng biết ơn của mình đối với bạn diễn rằng, "mọi khoảnh khắc tôi đã có với anh ấy" thông qua một bài đăng đầy cảm xúc trên Instagram.



"Khi bạn làm việc với ai đó thân thiết như tôi đã làm với Matthew, có hàng ngàn khoảnh khắc tôi ước mình có thể chia sẻ. Hiện tại, đây là một trong những khoảnh khắc yêu thích của tôi", cô viết.

Trong đoạn clip cô đăng lên Instagram, nhân vật Monica Geller của Cox và Chandler Bing của Perry đang ở trên giường cùng nhau khi Ross Geller (do David Schwimmer thủ vai) bước vào.

"Trong kịch bản, Chandler và Monica ban đầu chỉ có một cuộc tình một đêm ở London. Nhưng vì phản ứng của khán giả, nó đã trở thành khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của họ. Trong cảnh này, trước khi chúng tôi bắt đầu quay, anh ấy đã thì thầm một câu thoại hài hước để tôi nói. Anh ấy thường làm những điều như vậy. Anh ấy hài hước và tốt bụng", cô viết.

Cox cũng đã chia sẻ một bài đăng để kỷ niệm 20 năm ngày kết thúc loạt phim "Friends" năm 2004 vào đầu tháng này, trong đó cô giải thích rằng cô "không biết làm thế nào chúng tôi có thể diễn xuất trong khi nước mắt cứ chực rơi". "Mãi mãi biết ơn", cô viết trong bài đăng.

Vào tháng 3/2024, cha dượng của Perry là Keith Morrison đã nói chuyện với Hoda Kotb trên podcast Making Space của cô về sự mất mát này. Morrison (76 tuổi) kết hôn với mẹ của nam diễn viên quá cố Suzanne vào năm 1981.

"Như những người khác đã nói với tôi hàng trăm lần, Mathew không biến mất mà ở bên bạn mỗi ngày. Nhưng sự mất mát này luôn rất khó nguôi ngoai", ông nói về nỗi đau buồn, trước khi nói thêm rằng điều đó "không dễ dàng," đặc biệt là đối với mẹ của Perry.

"Gần cuối đời, họ còn thân thiết hơn trước kia. Mathew đã thực sự hạnh phúc", ông nói.

Matthew Perry và Courteney Cox cùng nhau chụp ảnh tại Lễ trao giải AFI Honors Hollywood's Arquette Family. Ảnh: CG.

Matthew Perry (sinh năm 1969) ở Massachusetts, lớn lên ở Canada, tại đây, mẹ anh làm trợ lý báo chí cho Thủ tướng Canada Pierre Trudeau. Trong cuốn hồi ký nổi tiếng "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Perry đã chia sẻ những ký ức về cuộc đời và sự nghiệp của mình, bao gồm cả việc đóng phim sau khi cha anh rời bỏ gia đình để theo đuổi sự nghiệp diễn viên.

Ngoài vai diễn trong "Friends", Perry cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình khác như: "Fools Rush In", "Three to Tango" và "The Whole Nine Yards". Anh cũng đóng vai luật sư Joe Quincy trong "The West Wing" và tham gia các bộ phim khác như "Ally McBeal" và "Scrubs".

Cuộc sống của Matthew Perry đã trải qua nhiều khó khăn do nghiện chất cấm kể từ năm 1997. Anh đã chi hàng triệu đô la để chiến đấu chống lại chứng nghiện và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau. Cuốn hồi ký của anh mang tên "Bạn bè, Người yêu và Điều khủng khiếp" đã thu hút sự quan tâm của độc giả và nhận được nhiều lời khen từ nhà phê bình.

Sự ra đi đột ngột của Matthew Perry là một mất mát lớn trong ngành giải trí và làm đau lòng rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới.