Diễn viên Scarlett Johansson mới đây tuyên bố cô cảm thấy "sốc, tức giận và không tin nổi" giọng nói trong bản cập nhật mới của ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo ChatGPT "giống đến rợn người" với giọng của mình.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi OpenAI cho biết, họ sẽ tạm dừng bản cập nhật sau khi có nhiều so sánh với giọng nói trợ lý ảo hư cấu do Johansson thể hiện trong bộ phim "Her".

OpenAI đã tự rút lui sau phản ứng dữ dội đối với giọng nói nhân tạo có tên Sky, bị dư luận nhận định là quá thân mật với người dùng. Nó bị chế giễu vì giọng điệu mang màu sắc tán tỉnh.

OpenAI cho biết trong một bài đăng trên Xi: "Chúng tôi đã nhận được câu hỏi về việc chọn giọng nói trong ChatGPT, đặc biệt là Sky. Chúng tôi đã tạm dừng sử dụng Sky trong khi giải quyết vấn đề này".

Johansson cho biết, Altman đã đề nghị thuê cô vào tháng 9/2023 để lồng tiếng cho hệ thống ChatGPT 4.0. Cô cho biết đã từ chối lời đề nghị vì "lý do cá nhân".

Scarlett Johansson bức xúc vì giọng nói AI giống mình trong ChatGPT

Nữ diễn viên Scarlett Johansson lên tiếng chỉ trích OpenAI vì sử dụng giọng nói tổng hợp giống mình trong bản cập nhật ChatGPT, trong khi CEO Sam Altman phủ nhận cáo buộc. Ảnh: IG.

"Hai ngày trước khi bản demo ChatGPT 4.0 được phát hành, ông Altman đã liên hệ với người đại diện của tôi và đề nghị tôi xem xét lại. Trước khi chúng tôi có thể kết nối, hệ thống đã được tung ra", nữ diễn viên nói.

Johansson cho biết, cô đã thuê cố vấn pháp lý và cho hay OpenAI đã "miễn cưỡng đồng ý" gỡ bỏ giọng nói "Sky" sau khi cố vấn của cô gửi cho Altman hai lá thư thông báo tình hình.

"Trong thời điểm tất cả chúng ta đang đối mặt với deepfakes và việc bảo vệ hình ảnh, công việc và danh tính của chính mình, tôi tin rằng đây là những câu hỏi cần được giải đáp rõ ràng. Tôi mong muốn được giải quyết vấn đề dưới dạng minh bạch và thông qua luật pháp phù hợp để đảm bảo quyền cá nhân được bảo vệ", Johansson viết.

Công ty OpenAI cho biết, giọng nói đang bị nghi vấn không phải bắt nguồn từ Johansson, mà thay vào đó "thuộc về một nữ diễn viên chuyên nghiệp khác sử dụng giọng nói tự nhiên của chính mình".

"Giọng nói của Sky không phải là của Scarlett Johansson và nó chưa bao giờ có ý định giống với giọng của cô ấy. Chúng tôi đã chọn diễn viên lồng tiếng cho giọng nói của Sky trước khi liên hệ với Johansson. Vì tôn trọng cô Johansson nên chúng tôi đã tạm dừng sử dụng giọng nói của Sky trong các sản phẩm của mình. Chúng tôi xin lỗi cô Johansson vì đã không giao tiếp tốt hơn", Altman nói.

OpenAI cho biết, với mỗi giọng nói AI của mình, họ đã cố gắng tạo ra "một giọng nói dễ tiếp cận, truyền cảm hứng tin tưởng", chứa đựng "âm sắc phong phú" và "tự nhiên, dễ nghe". Chế độ giọng nói ChatGPT sử dụng giọng Sky chưa được phát hành rộng rãi, nhưng các video từ thông báo sản phẩm và đoạn giới thiệu nhân viên OpenAI nói chuyện với nó đã lan truyền trên mạng vào tuần trước.

Một số người nghe Sky đã chế nhạo nó là có lẽ quá gần gũi và thân mật. Tuần trước, cuộc tranh cãi đã truyền cảm hứng cho một phân đoạn trên The Daily Show, trong đó phóng viên Desi Lydic mô tả Sky là một "giọng nói trẻ con robot khêu gợi".

"Điều này rõ ràng được lập trình để nuôi dưỡng cái tôi của đàn ông. Bạn thực sự có thể nói rằng, một người đàn ông đã chế tạo công nghệ này", Lydic nói.

Ngay cả Altman dường như cũng thừa nhận sự tương đồng rộng rãi mà người dùng đang so sánh với Johansson khi đăng lên X vào ngày công bố sản phẩm: "Her". Johansson cho biết, Altman đã sử dụng bài đăng này để ám chỉ "sự tương đồng là cố ý".

"Her" là tựa đề của bộ phim năm 2013, trong đó Johansson đóng vai một trợ lý giọng nói thông minh nhân tạo, người mà nhân vật chính do Joaquin Phoenix thủ vai, nhưng rồi tan nát trái tim khi AI thừa nhận cô cũng yêu hàng trăm người dùng khác và sau đó trở nên hoàn toàn không thể tiếp cận được.