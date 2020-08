Covid-19: Đến khổ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lên mạng kêu gọi "giải cứu" 6.000 con vịt cho nông dân

Theo tài khoản facebook Trần Lập-tên thật là Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hiện nay trang trại của chị Hoàng Thị Liên là hội viên nông dân ở Thôn Bắc Thạnh, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có 6000 con vịt bơ siêu nạc không tiêu thụ được.

Đàn vịt bơ siêu nạc của gia đình chị Hoàng Thị Liên, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đang chờ được "giải cứu" bởi ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 gây ra.

Trước đây, vịt bơ siêu nạc của gia đình chị Hoàng Thị Liên chủ yếu bán phục vụ cho các nhà hàng tại TP Đà Nẵng và các tỉnh lận cận, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố lân cận diễn biến phức tạp nên 6.000 con vịt bơ siêu nạc của nhà chị đã đến lứa mà chưa xuất bán được.

Tài khoản facebook Trần Lập cũng cho biết mức giá bán vịt bơ siêu nạc mà chủ đàn vịt bơ 6.000 con đưa ra.

Theo đó, mỗi con vịt bơ siêu nạc bình quân nặng 2,7- 3kg, giá bán một con vịt còn sống là 100.000 đồng, vịt đã làm xong ship tận nơi tại khu vực Thành phố Huế là 120.000 đồng (chưa tính phí ship hàng).

"Mong các bạn mua ủng hộ để giải cứu 6.000 con vịt bơ siêu nạc nói trên Các bạn yên tâm, dân gian có câu " vịt ăn tra, gà ăn non", thịt ngon và chất lượng đảm bảo "An toàn vệ sinh thực phẩm". Các bạn mua ủng hộ vịt cho nông dân do ảnh hưởng dịch bệnh Copvid-19 bắt đầu từ ngày hôm nay 07/8/2020 liên hệ qua chị Hoàng Thị Liên-Chủ trang trại vịt, số điện thoại : 0799.988.398 hoặc anh Đạt-Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại : 0772.409.856. Cảm ơn các bạn nhiều!", tài khoản facebook Trần Lập viết.

Mới đưa lên khoảng hơn 1h đồng hồ, nhưng lời kêu gọi giải cứu đàn vịt bơ siêu nạc 6.000 con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của tài khoản facebook Trần Lập đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều facebooker với nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ.