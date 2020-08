Covid-19 ở Quảng Nam: Tâm thư của nữ chủ tịch MTTQ huyện lay động dân nghèo

Ngày 15/8, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, lá thư kêu gọi "hướng về đồng bằng - san sẻ yêu thương" là của bà viết nhằm mục đích kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện góp chút tấm lòng của mình hướng về đồng bằng đẩy lùi dịch Covid-19.

Bức thư kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện góp chút tấm lòng của mình hướng về đồng bằng đẩy lùi dịch Covid-19 của huyện Nam Trà My làm lay động lòng người.

"Hiện nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nơi ở Đà Nẵng và một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nhiều nơi phải phong tỏa, cách ly để chống dịch, cuộc sống bà con đang khó khăn, nhất là sợ thiếu nguồn rau, củ quả.

Xuất phát từ ý tưởng góp một chút tấm lòng của người miền núi giúp cho bà con đồng bằng bằng những sản phẩm có trên địa bàn và do chính bà con bản địa sản xuất ra, việc làm này nhằm mục đích chia sẻ, hỗ trợ khó khăn với người dân đồng bằng về vật chất, tinh thần để mọi người dân có thêm động lực cùng với cả hệ thống chính trị tham gia đẩy lùi dịch Covid-19…", bà Huệ chia sẻ.

Bà Huệ tâm sự thêm, ở đây là kêu gọi bà con hỗ trợ chủ yếu rau, củ, quả (rau má, rau lang, rau ngót, bắp chuối, ngọn bí, măng rừng, bầu, bí, dưa leo, đu dủ, chuối, sắn, khoai, môn…), đây là những sản phẩm sạch, không phun thuốc trừ sâu, được người dân trồng hoặc hái trong rừng mang về.

Nhiều doanh nghiệp, hội đoàn thể góp sữa, trứng, gà, vịt hỗ trợ các nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để đẩy lùi Covid-19

"Bà con ở huyện Nam Trà My còn nhớ rất rõ, mỗi lần sau thiên tai mưa lũ xảy ra trên địa bàn, hàng chục đoàn người, đoàn xe ở đồng bằng đầy ắp quà, nhu yếu phẩm kịp thời lên huyện nhà để sẻ chia gian khó, vơi bớt một phần cực nhọc cho bà con.

Điều này đồng bào ở Nam Trà My ai cũng nhìn thấy, đều biết và rất trân quý tình cảm đó. Qua đó mới biết được tình cảm mà bà con đồng bằng đã, đang và sẽ mãi dành cho quê hương Nam Trà My. Hy vọng thực phẩm an toàn của ít lòng nhiều này sẽ giúp thêm cho các gia đình dưới đồng bằng đang bị cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội có nguồn thực phẩm sạch nâng cao dinh dưỡng trong lúc chống dịch", bà Huệ nói.

Cũng theo bà Huệ, huyện Nam Trà My là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, đây cũng là huyện nghèo vẫn còn hưởng chính sách 30a của Chính phủ, đời sống của đại bộ phận người dân nơi đây còn rất nghèo khó. Huyện kêu gọi đóng góp những sản vật trên với hy vọng sẽ là món quà đầy ý nghĩa cả mặt vật chất lẫn tinh thần, giúp bà con các vùng đang có dịch được tiếp thêm sức mạnh để đẩy lùi dịch Covid-19.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ các khu cách ly tập trung

"Hiện thư kêu gọi đã được tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn huyện. Đọc thư bà con nhân dân rất xúc động, nhiệt tình ủng hộ. Dự kiến ngày 19/8, chúng tôi sẽ tiếp nhận các mặt hàng củ, quả, ngày 20/8 tiếp nhận rau rồi đưa xuống tại Sở LĐ-TB&XH TP.Đà Nẵng để đưa đến những người dân gặp khó khăn về nhu yếu phẩm. Đợt 2 chúng tôi phân bổ nguồn rau, củ quả ở TP.Tam Kỳ", bà Huệ chia sẻ.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, đến thời điểm này đã triển khai thực hiện 54.129 mẫu xét nghiệm, trong đó 91 mẫu dương tính, 45.180 mẫu âm tính, 8.858 mẫu đang chờ kết quả. Hiện đã cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung tổng số 7.026 người; trong đó đang cách ly tập trung cho 3.336 người, kết thúc cách ly cho 3.690 người; Cách ly y tế tại cơ sở y tế tổng số 733 người; trong đó đang cách ly cho 258 người và đã kết thúc cách ly cho 475 người.

Tính từ ngày 31/7 đến hết ngày 14/8, số tiền tiếp nhận vào tài khoản ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam là 21.175.091.037 đồng.