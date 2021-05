Covid-19: Thực hư con số khủng khiếp 1,6 triệu người tử vong ở Ấn Độ

Vinod Paul, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Ấn Độ, cho biết phân tích của New York Times "không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào và dựa trên các ước tính bị bóp méo".



Tờ báo cho biết một 'ước tính thận trọng' sẽ đưa số người chết lên tới 600.000 người - gấp đôi con số chính thức - trong khi có khả năng đã có gần 1,6 triệu người chết.

Nghiên cứu bao gồm 'tình huống xấu nhất' là 4,2 triệu người chết ở đất nước 1,4 tỷ dân, cho rằng Ấn Độ đã "đánh giá thấp" quy mô của cuộc khủng hoảng.

Vinod Paul nói rằng trong khi các ca nhiễm có thể cao hơn con số được báo cáo từ xét nghiệm, nhưng các ca tử vong vẫn chưa được thống kê.

"Số ca tử vong chiếm 0,05% những người bị nhiễm bệnh. Họ đã nói 0,3%. Tại sao? Dựa trên cơ sở nào mà quyết định rằng nó là 0,3%? Không có cơ sở nào cả. Năm người quen nhau, gọi điện thoại cho nhau và sau đó ném số này. Đó là cách mà báo cáo này đã được thực hiện, 'Paul nói với NDTV.

Các chuyên gia lo ngại rằng con số tử vong do Covid-19 thực sự ở Ấn Độ có thể lên tới 1,6 triệu người so với con số 310.000 trường hợp tử vong chính thức được báo cáo. Tuần trước, quốc gia châu Á bị tàn phá bởi virus đã ghi nhận khoảng 4.500 ca tử vong trong một ngày, con số hàng ngày lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào trong thời kỳ đại dịch.

"Có thể có một số báo cáo muộn về các trường hợp tử vong nhưng không có cơ sở nào để đẩy con số tử vong lên cao như họ nói được. Nếu tôi áp dụng thước đo ba lần tương tự cho New York, thì sẽ có 50.000 người chết. Nhưng họ nói rằng đó là 16.000. Vì vậy, điều này bị bóp méo", ông Vinod Paul nói thêm.

Mỹ đã ghi nhận khoảng 590.000 trường hợp tử vong, được nghi ngờ là chưa được thống kê trong dân số khoảng 330 triệu người.

Các số liệu chính thức ở Ấn Độ đưa ra con số 310.000 người trong một tỷ lệ dân số, gấp hơn 4 lần dân số ở Mỹ.

Khi tham khảo ý kiến của hơn một chục chuyên gia, tờ Times nhận thấy rất khó để có được một bức tranh rõ ràng ngay cả về tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ do lưu trữ hồ sơ kém và thiếu xét nghiệm rộng rãi.

Kayoko Shioda, một nhà dịch tễ học tại Đại học Emory, cho biết con số thấp thậm chí có thể còn rõ rệt hơn vì các bệnh viện đang quá tải.

Điều này có thể có nghĩa là nhiều trường hợp tử vong do Covid-19 đang diễn ra tại nhà, đặc biệt là ở các vùng nông thôn - và do đó bị bỏ qua trong số lượng.

Các nhà nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng có rất ít xét nghiệm Covid-19 và các gia đình không muốn nói rằng những người thân yêu của họ đã chết vì virus corona.

Hệ thống lưu giữ hồ sơ tử vong ở Ấn Độ cũng không đáng tin cậy, chỉ có 4/5 trường hợp tử vong không được điều tra y tế trước đại dịch.

Tiến sĩ Ramanan Laxminarayan, giám đốc Trung tâm Động lực học Dịch bệnh, Kinh tế và Chính sách, nói với New York Times: 'Như với hầu hết các quốc gia, tổng số ca nhiễm và tử vong được tính thấp hơn ở Ấn Độ. Cách tốt nhất để thống kê là dựa trên dữ liệu tam giác từ các nguồn khác nhau, sẽ chỉ ra khoảng 500 đến 600 triệu ca nhiễm. '

Bài báo đã đạt được ước tính của mình bằng cách sử dụng dữ liệu từ ba xét nghiệm kháng thể trên toàn quốc, được gọi là xét nghiệm huyết thanh. Trong mỗi cuộc khảo sát, khoảng 30.000 người được kiểm tra và các nhà nghiên cứu sau đó dựa trên dữ liệu đó để đưa ra ước tính quốc gia. Kịch bản giả định số ca nhiễm thực sự cao hơn 15 lần so với số ca chính thức được ghi nhận.

Báo cáo cũng giả định tỷ lệ tử vong do nhiễm bệnh là 0,15% - một con số ở mức thấp so với các ước tính mà nó thu thập được từ các chuyên gia.

Nghiên cứu tỷ lệ huyết thanh quốc gia mới nhất đã kết thúc vào tháng Giêng, trước khi có sự gia tăng hiện tại, và ước tính chỉ có 1/26 trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo.

Trong kịch bản này, số người chết ước tính ở Ấn Độ gấp hơn 5 lần con số được báo cáo chính thức - vào khoảng 1,6 triệu người so với 310.000 người.

Ấn Độ thiếu hụt giường bệnh, oxy và các nhu yếu phẩm y tế khác đã khan hiếm - có nghĩa là một tỷ lệ lớn hơn những người nhiễm virus có thể chết, khiến tỷ lệ tử vong do nhiễm bệnh tăng lên.

Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới tuần trước ước tính rằng số người chết trên toàn cầu có thể cao gấp 2 hoặc 3 lần so với báo cáo.

Chính phủ Ấn Độ mô tả các thuyết âm mưu là "vô căn cứ và sai lầm" và kêu gọi công chúng không tin vào những tin đồn.