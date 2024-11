CSGT An Lạc hỗ trợ mở đường 12km giúp sản phụ chuyển dạ kịp thời vào bệnh viện sinh đôi an toàn CSGT hỗ trợ mở đường giúp sản phụ chuyển dạ kịp thời vào bệnh viện sinh đôi an toàn

Đội CSGT An Lạc, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) đã hỗ trợ mở đường hơn 12km giúp sản phụ Nguyễn Thị Bé Nga, thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đang bị vỡ ối, sắp sinh đến Bệnh viện Từ Dũ sinh đôi an toàn.