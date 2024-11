Số người chết vì tai nạn giao thông ở TP.HCM giảm mạnh

Tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy ở TP.HCM. Ảnh: PC08

Chiều 2/11, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 1.235 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm cho 384 người chết và 765 người bị thương. Phòng CSGT, Công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố 51 vụ án với 40 bị can.

So với cùng kỳ năm 2023: giảm 113 vụ (-8%); giảm 164 người chết (-30%); giảm 19 người bị thương (-2%). Trong 1.235 vụ TNGT trên, có những vụ TNGT nghiêm trọng mà qua công tác điều tra, giải quyết tai nạn.

Theo PC08, trong 51 vụ án bị khởi tố liên quan đến TNGT, đã có 31 vụ TNGT xảy ra từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau, chiếm 60,78% tổng số vụ TNGT bị khởi tố. Người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và xe tải vẫn chiếm phần chủ yếu liên quan đến phương tiện gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (trên 70% tổng số vụ TNGT).

Các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra các vụ TNGT nghiêm trọng dẫn đến phải khởi tố vụ án bao gồm: không chú ý quan sát 22/51 vụ TNGT (chiếm 43,14%); chuyển hướng không đúng quy định 5/51 vụ TNGT (chiếm 5,8%); Đi không đúng phần đường, làn đường quy định 4/51 vụ TNGT (chiếm 7,84%); Không nhường đường cho người đi bộ 3/51 vụ TNGT (chiếm 5,88%); Vượt xe không đúng quy định 3/51 vụ TNGT (chiếm 5,88%)…