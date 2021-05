CSGT mở đường xuyên đêm vận chuyển trái tim hiến tặng, 4 bệnh nhân được cứu sống

Các bác sĩ mặc niệm trước khi lấy tạng của người hiến.

Sau một vụ tai nạn giao thông, anh N.T.T (41 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) chẳng may bị chấn thương sọ não dẫn đến chết não.



Nén mọi nỗi đau thương, gia đình anh đã thực hiện một nghĩa cử cao đẹp khi đồng ý hiến tạng của anh T để cứu giúp những bệnh nhân mà sự sống đang chỉ còn được đếm bằng ngày.

Ngay trong đêm 16/5, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện việc tiếp nhận cơ quan hiến tặng tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Với sự hỗ trợ dẫn đường của các chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, các cơ quan hiến tặng gồm 1 quả tim, 1 lá gan và 2 quả thận đã được vận chuyển rất nhanh chóng và an toàn đến Bệnh viện Chợ Rẫy để ghép cho các bệnh nhân đang chờ.

Đó là một hành trình xuyên đêm, chỉ mất vỏn vẹn 55 phút đồng hồ. Và đó chính là hành trình "từ trái tim đến trái tim"!

Chiều tối 17/5, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngay sau khi các tạng hiến được chuyển về, bệnh viện đã tiến hành ghép cho 4 bệnh nhân đang bên bờ sinh tử.

Bệnh nhân được ghép tim là nam, 27 tuổi, ngụ Đồng Nai, bị cơ tim giãn, suy tim độ IV... Ngay khi trái tim về đến bệnh viện lúc 1h06 và chuyển thẳng lên phòng mổ, ca ghép được nhanh chóng tiến hành. Đến 3h sáng, trái tim của người hiến đã đập lại trong lồng ngực của người nhận. Ca mổ kết thúc lúc 5h, hiện tại, bệnh nhân ổn, các chỉ số sinh hiệu ổn định

Bệnh nhân được ghép gan là bệnh nhân nam, sinh năm 1958 ngụ Quảng Nam. Bệnh nhân bị xơ gan, vỡ tĩnh mạch thực quản, viêm gan siêu vi B. Xe vận chuyển gan về Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 1h35, được đưa lên phòng mổ, ekip ghép xuyên đêm đến 10h30 mới kết thúc. Hiện tại, bệnh nhân ổn định, đã dần tỉnh.

Hai thận được ghép cho 2 bệnh nhân nam, một người bị suy thận mạn, một người đã từng được ghép thận một lần do em gái tặng nhưng bị thải ghép và phải chạy thận nhân tạo. Trước ghép, bệnh nhân không còn mạch để có thể đặt thiết bị chạy thận nhân tạo. Ca ghép được tiến hành lúc 7h48 và kết thúc lúc 12h09. Sức khỏe hai bệnh nhân sau ghép ổn định và đang được ekip ghép tiếp tục theo dõi sát.